Сейм работает удаленно, но депутаты получают транспортные компенсации в тысячи евро. Почему?

Посмотрев на таблицу о полученных депутатами компенсациях в декабре 2021 года, можно увидеть суммы наибольших выплаченных транспортных компенсаций депутатам 13 Сейма: Эрик Пуценс - 595,38 евро, Эдмунд Тейрумниекс - 472,8 евро, Илзе Индриксоне - 349,88 евро, Алдис Адамович - 284,56 и Иван Рыбаков - 449,36.

Несмотря на то, что депутаты Сейма работают удаленно, общие компенсации на топливо в декабре составили 8633,29 евро.

В статье 31.1 Закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных структур и структур самоуправлений за компенсацию расходов на аренду транспорта и жилого помещения (гостиницы) для депутата Сейма указывается: компенсация расходов на аренду транспорта и жилого помещения (гостиницы) выплачивается в соответствии с Регламентом Сейма, и размер этой компенсации в месяц не должен превышать размер средней оплаты труда.

В свою очередь, транспортные компенсации выплачиваются по количеству километров от Риги. То есть, если депутат проживает в Риге или в радиусе 19 км от Риги, он имеет право получить компенсацию транспортных расходов в соответствии с фактическими расходами, но без превышения размера средней оплаты труда, к которому применен коэффициент 0,15. Но если депутат проживает, например, от 130 до 159 км от Риги, он имеет право получить точно такую же компенсацию, не превышая определенную сумму оплаты средней зарплаты, к которой применен коэффициент 0,83. То есть, чем дальше от Риги, тем больше коэффициент.

TVNET поговорил с несколькими депутатами Сейма, попросив объяснить, как появились такие расходы. Депутат 13 Сейма и парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне объясняет, что "довольно часто ездит в Ригу".

"Я встречаюсь с людьми и выполняю обязанности парламентского секретаря в Министерстве экономики, которые требует "движение в Ригу". Есть вещи, которые я делаю удаленно. Однако, в основном, мне приходится работать с делами Министерства и оборотом документов, для чего нужно очное присутствие", - рассказывает Индриксоне.

Какое именно расстояние от места жительства до Риги она преодолевает депутат не упоминает, но говорит, что исчисленная сумма находится в соответствии со всеми параметрами Сейма по километражу.

В свою очередь, депутат Сейма Эрик Пуценс, которому, как уже упомянуто, на транспортные компенсации в декабре было выплачено почти 600 евро, риторически спрашивает, информирована ли журналистка TVNET о ценах на горючее.

"Живу в Кулдиге. Еду в Ригу, в том числе, и в Сейм. Тогда тем, кто арендует квартиры в Риге, тоже не стоило бы это делать и получать за это компенсации, раз работа проходит удаленно. Работа в Сейме - это не только заседания, но и работа в разных сферах и с разными людьми. Покажите, какая отрасль есть в Кулдиге", - заявил депутат, добавив, что его работа не ограничивается голосованием на заседаниях.

По словам Пуценса, ему приходится ездить в Ригу примерно 12 раз в месяц, где проходят различные встречи и разговоры, поэтому его компенсации и составляют несколько сотен евро.

TVNET пытался связаться и с другими депутатами Сейма - Эдмундом Тейрумниексом, Алдисом Адамовичем, Иваном Рыбаковым и Иваром Зариньшем - но не неудачно.

Надо добавить, что часть депутатов также получают компенсацию за аренду жилых помещений. Эти компенсации колеблется от 335 евро (Илзе Индриксоне) до 750 евро (Рамона Петравича).