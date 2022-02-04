Rockstar подтвердили - GTA 6 находится в разработке

"Учитывая беспрецедентное долголетие GTA 5, мы знаем, как часто вы спрашиваете о новой части серии Grand Theft Auto. И сейчас мы готовы подтвердить, что разработка новой части идет полным ходом", - сказано в заявлении студии.

В Rockstar Games не привели никаких других деталей, лишь заявив, что "расскажут больше, как только это станет возможно".

Серия видеоигр Grand Theft Auto - одна из наиболее успешных франшиз в истории игровой индустрии. Последнюю часть серии, GTA 5, многие игроки и критики неоднократно называли лучшей игрой всех времен. Она вышла в 2013 году. К 2020 году игра заработало более 6 миллиардов долларов. Для сравнения самый кассовый фильм в истории - "Аватар" - заработал менее 3 миллиардов долларов.

В январе 2022 года инсайдеры сообщали, что Rockstar может официально анонсировать игру в течение нескольких месяцев, а сам релиз может состояться уже в 2023 году.

Журналист Джейсон Шрайер рассказал, что полноценный анонс GTA 6 может состояться уже этой осенью. "Не удивлюсь, если они анонсируют GTA 6 осенью с фейковой датой выхода на осень 2023 года, которая плавно перетечёт в 2024-й".

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe — Jason Schreier (@jasonschreier) February 4, 2022