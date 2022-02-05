750 евро в месяц на жилье: часть депутатов Сейма продолжают получать компенсации

Депутаты получают зарплату, но также имеют право на компенсацию транспортных расходов или арендной платы. Размер компенсации зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет депутат, тем больше денег причитается.
За декабрь прошлого года одну из крупнейших компенсаций получила Рамона Петравича - 750 евро за аренду квартиры и 100 евро за транспорт.
Она объяснила Латвийскому телевидению: "Я трачу и на аренду, и на транспорт. На транспорт доплачиваю сама. У меня еженедельные заседания Комиссии по безопасности, которые происходят только очно. Но я, конечно, каждую неделю встречаюсь с людьми, мне необходимо быть здесь, также я езжу во фракцию и работаю оттуда".
Наименьшую компенсацию получил депутат и парламентский секретарь Министерства связи Янис Бутанс (Новая консервативная партия).
"20,7 евро - цена э-талона на 20 поездок, я в основном использую его, чтобы ездить в Минсвязи", - сказал Бутанс.
На вопрос, почему расходы на поездки нельзя оплачивать из своей зарплаты, депутат ответил: "Можно, но так люди не узнают, что даже высокопоставленные чиновники могут ездить на общественном транспорте. Об этом не было бы никаких новостей. Как представитель Минсвязи, я рекламирую проезд на общественном транспорте, пешком или на велосипеде."