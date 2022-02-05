750 евро в месяц на жилье: часть депутатов Сейма продолжают получать компенсации

Депутаты получают зарплату, но также имеют право на компенсацию транспортных расходов или арендной платы. Размер компенсации зависит от места жительства - чем дальше от Риги живет депутат, тем больше денег причитается.

За декабрь прошлого года одну из крупнейших компенсаций получила Рамона Петравича - 750 евро за аренду квартиры и 100 евро за транспорт.

Она объяснила Латвийскому телевидению: "Я трачу и на аренду, и на транспорт. На транспорт доплачиваю сама. У меня еженедельные заседания Комиссии по безопасности, которые происходят только очно. Но я, конечно, каждую неделю встречаюсь с людьми, мне необходимо быть здесь, также я езжу во фракцию и работаю оттуда".

Наименьшую компенсацию получил депутат и парламентский секретарь Министерства связи Янис Бутанс (Новая консервативная партия).

"20,7 евро - цена э-талона на 20 поездок, я в основном использую его, чтобы ездить в Минсвязи", - сказал Бутанс.