В колодце под Резекне обнаружен погибший

Еще один погибший обнаружен в канаве в Рембатской волости Огрского края. И в этом случае обстоятельства смерти выясняют полицейские.

Всего в VUGD за минувшие сутки было зарегистрировано 44 вызова, из них 12 на пожары, 25 на спасательные работы, семь вызовов были ложными.