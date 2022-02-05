Сб, 5.02.2022
Конечно, сертификаты когда-то закончатся, но в данный момент я не думаю, что эти сертификаты стоит ликвидировать Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава

В колодце под Резекне обнаружен погибший

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Вчера, 4 февраля, в Рикавской волости Резекненского края спасатели подняли из колодца погибшего человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Обстоятельства гибели мужчины выясняют в полиции.

Еще один погибший обнаружен в канаве в Рембатской волости Огрского края. И в этом случае обстоятельства смерти выясняют полицейские.

В Валмиерском крае спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку.

Всего в VUGD за минувшие сутки было зарегистрировано 44 вызова, из них 12 на пожары, 25 на спасательные работы, семь вызовов были ложными.


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