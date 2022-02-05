В колодце под Резекне обнаружен погибший
Вчера, 4 февраля, в Рикавской волости Резекненского края спасатели подняли из колодца погибшего человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера, 4 февраля, в Рикавской волости Резекненского края спасатели подняли из колодца погибшего человека, сообщили LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Обстоятельства гибели мужчины выясняют в полиции.
Еще один погибший обнаружен в канаве в Рембатской волости Огрского края. И в этом случае обстоятельства смерти выясняют полицейские.
В Валмиерском крае спасатели помогли заблудившемуся в лесу человеку.
Всего в VUGD за минувшие сутки было зарегистрировано 44 вызова, из них 12 на пожары, 25 на спасательные работы, семь вызовов были ложными.