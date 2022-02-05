У ковида уже целая куча вариантов. В природе так вообще бывает?

Вирусы постоянно делятся и размножаются, но в этом процессе могут случиться и заминки. Когда вирусы используют клетки другого организма для копирования своего генетического материала, могут произойти различные изменения или мутации. Хотя большинство мутаций могут сделать вирус нежизнеспособным или вообще не повлиять на него, некоторые способы усилить его. К примеру, некоторые мутации позволяют вирусу ускользнуть от вакцины, а другие облегчают его распространение, рассказал Live Science эксперт по эволюции вирусов Суман Дас.

Подобно вирусам гриппа, энтеровирусам и риновирусам, которые вызывают обычный насморк, SARS-CoV-2 несет свою генетическую информацию на последовательности РНК. Частота мутаций SARS-CoV-2 не очень высока по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами. Фактически, она похожа на другие распространенные РНК-вирусы, такие как грипп и другие коронавирусы, которые вызывают симптомы, похожие на насморк, объяснила эксперт по вирусам Кэйти Кистлер.

Короче говоря, скорость мутации SARS-CoV-2 не является чем-то необычным. Однако важную роль в скорости появления новых вариантов вируса играют и другие факторы, такие как "заразность" вируса или его способность быстро распространяться среди людей, разработка новых лекарств и вакцин.

"SARS-CoV-2, вирус, вызывающий Covid-19, пережил больше мутаций, потому что более заразен, чем другие распространенные вирусы. В результате случаев заболеваемости становится больше. Вирус циркулирует среди людей уже более двух лет, что дает ему больше возможностей делиться и получать большую выгоду", - сказал исследователь Джесси Эрасмус.

Быстрые изменения SARS-CoV-2 также могут быть связаны с его недавним попадаением в человеческую среду. К 2019 году вирус приспособился заражать животных, особенно летучих мышей. Первоначально вирус должен адаптироваться к заражению людей, поэтому на этом переходном этапе он претерпел множество мутаций, которые принесли ему пользу. Затем этот процесс замедляется.

Аналогичная ситуация была с вирусом гриппа H1N1 2009 года. В начальной фазе пандемии, продолжавшейся один-два года, изменение функционального состояния вируса было более частым, но затем уменьшилось.