Домбрава пожаловался на Бондарса в комиссию Сейма по этике

На прошлой неделе Бюджетно-финансовая комиссия Сейма одобрила передачу на окончательное чтение законопроекта "О добровольном возмещении латвийской еврейской общине", который предусматривает в течение десяти лет выплатить общине 40 миллионов евро в качестве компенсации за имущество, утраченное во время Холокоста.
По предложению депутатов Национального объединения в четверг Сейм отложил рассмотрение этого законопроекта в окончательном чтении на неделю.
К третьему чтению Домбрава представил предложение заменить в названии законопроекта формулировку "О добровольном возмещении латвийской еврейской общине" словами "Выплата средств фонду, возглавляемому Дмитрием Крупниковым, Владимиром Фогелем и Леонидом Килем".
Домбрава пояснил, что изменения должны внести ясность, поскольку некоторые латвийские еврейские организации отвергли свою связь с Фондом реституции еврейской общины Латвии, поэтому говорить в названии законопроекта о добровольной компенсации всей латвийской еврейской общине некорректно.
Тем временем Бондарс в телеинтервью назвал это предложение "антисемитским" и "трагическим". Домбрава считает, что Бондарс подобными заявлениями обвинил его в нарушении ст. 150 Уголовного кодекса. Заявления коллеги были оскорбительны и лживы, и Домбрава расценил их как попытку "оказать давление на членов других фракций, чтобы они не вносили предложения по закону, не соответствующему его политическим взглядам".
При таких обстоятельствах Домбрава подал жалобу на Бондарса, ссылаясь на пункт 6 Кодекса этики Сейма, в котором прописано, что депутат несет моральную ответственность за свои действия, в том числе выступления, голосование, и признает свои ошибки, пытаясь исправить их, а также пункт 7, которым установлено, что депутат должен избегать в публичных выступлениях слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными, а также не использовать унижающие или несовместимые с достоинством Сейма выражения.