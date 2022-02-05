Домбрава пожаловался на Бондарса в комиссию Сейма по этике

На прошлой неделе Бюджетно-финансовая комиссия Сейма одобрила передачу на окончательное чтение законопроекта "О добровольном возмещении латвийской еврейской общине", который предусматривает в течение десяти лет выплатить общине 40 миллионов евро в качестве компенсации за имущество, утраченное во время Холокоста.

По предложению депутатов Национального объединения в четверг Сейм отложил рассмотрение этого законопроекта в окончательном чтении на неделю.

К третьему чтению Домбрава представил предложение заменить в названии законопроекта формулировку "О добровольном возмещении латвийской еврейской общине" словами "Выплата средств фонду, возглавляемому Дмитрием Крупниковым, Владимиром Фогелем и Леонидом Килем".

​Домбрава пояснил, что изменения должны внести ясность, поскольку некоторые латвийские еврейские организации отвергли свою связь с Фондом реституции еврейской общины Латвии, поэтому говорить в названии законопроекта о добровольной компенсации всей латвийской еврейской общине некорректно.

Тем временем Бондарс в телеинтервью назвал это предложение "антисемитским" и "трагическим". Домбрава считает, что Бондарс подобными заявлениями обвинил его в нарушении ст. 150 Уголовного кодекса. Заявления коллеги были оскорбительны и лживы, и Домбрава расценил их как попытку "оказать давление на членов других фракций, чтобы они не вносили предложения по закону, не соответствующему его политическим взглядам".