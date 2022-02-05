"Новый уровень идиотизма?" В Южной Корее замечены маски только для носа

Необычные маски на нос, призванные защитить людей от заражения Covid-19 во время приема еды и питья, подверглись жесткой критике в Сети. В микроблоге Twitter люди называют это "следующим уровнем идиотизма", добавляя, что "использующие данное решение ничем не отличаются от людей, носящих маски под носом".

진짜로 나와버린 코스크 pic.twitter.com/p58WrYGFLe — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 29, 2022

Маска kosk производства компании Atman продается примерно за семь евро. Маска состоит из двух частей. Одну из них можно снять, чтобы обнажить рот.

В свою очередь три многоразовые маски Copper Antivirus Nose Masks, которые закрывают только нос, продаются примерно за полтора евро. Они предназначены для ношения под обычной маской, которая закрывает как нос, так и рот. Снимая верхнюю маску, под ней остается нижняя, прикрывающая только нос во время трапезы.

Некоторые исследования показывают, что нос - это самый простой путь проникновения коронавируса в организм, поэтому носить маску только на носу может быть не так глупо, как кажется.

Кэтрин Беннетт, профессор Института трансформации здоровья Университета Дайкин в Австралии, сказала, что маски, закрывающие только нос, были "странной идеей", но это "лучше, чем ничего".