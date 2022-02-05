"Новый уровень идиотизма?" В Южной Корее замечены маски только для носа

Необычные маски на нос, призванные защитить людей от заражения Covid-19 во время приема еды и питья, подверглись жесткой критике в Сети. В микроблоге Twitter люди называют это "следующим уровнем идиотизма", добавляя, что "использующие данное решение ничем не отличаются от людей, носящих маски под носом".
Маска kosk производства компании Atman продается примерно за семь евро. Маска состоит из двух частей. Одну из них можно снять, чтобы обнажить рот.
В свою очередь три многоразовые маски Copper Antivirus Nose Masks, которые закрывают только нос, продаются примерно за полтора евро. Они предназначены для ношения под обычной маской, которая закрывает как нос, так и рот. Снимая верхнюю маску, под ней остается нижняя, прикрывающая только нос во время трапезы.
Некоторые исследования показывают, что нос - это самый простой путь проникновения коронавируса в организм, поэтому носить маску только на носу может быть не так глупо, как кажется.
Кэтрин Беннетт, профессор Института трансформации здоровья Университета Дайкин в Австралии, сказала, что маски, закрывающие только нос, были "странной идеей", но это "лучше, чем ничего".
Число новых случаев Covid-19 в Южной Корее в четверг, 3 февраля, достигло рекордного уровня - заразились еще 22 907 человек.