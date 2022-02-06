Мальчику из Краснодара собрали деньги на самое дорогое в мире лекарство. Врачи отказали в назначении препарата

Зоя Сологуб надеется на "Золгенсму" еще и потому, что текущее лечение, по ее наблюдениям (каждые несколько месяцев Володя получает "Спинразу" - прим. Би-би-си), приводит к "откатам" в развитии малыша. Примерно за месяц до введения очередной дозы ее сын "слабеет", ему становится тяжелее есть и дышать, говорит женщина.

"Это случилось после пятой дозы, - вспоминает Зоя. - Ребенок ослаб настолько, что не смог нормально есть. Он подавился едой, она попала в легкие, развилась аспирационная пневмония. Мы неделю пролежали в реанимации, и врачи делали разные намеки по поводу возможного исхода".

Пневмония случилась в сентябре 2021 года - после нее ребенок так и не вернулся к нормальному питанию. Он до сих пор получает его через зонд.

"Функция глотания сохранена, но она ослаблена, - говорит Зоя Сологуб. - А если бы сыну ввели "Золгенсму" еще на десятом месяце, когда мы просили, то сейчас было бы все нормально. Но тогда мы не подходили по критериям. А сейчас получается "замкнутый круг": если ребенку на "Спинразе" плохо, значит, ему и "Золгенсма" не поможет. А если хорошо, то пусть на ней и остается". Такая логика. Нас убеждают, что "Золгенсму" надо давать детям как можно раньше, но делают все, чтобы мы ее не получили".

"Это не волшебная палочка"

По словам Сергея Куцева, директора медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова и главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской генетике, у многих родителей от "Золгенсмы" на сегодня сложились "несколько завышенные" ожидания.

Некоторые воспринимают препарат как "волшебную палочку", этому сильно способствует то, что он вводится однократно. Но все не так однозначно, утверждает эксперт Минздрава.

"Врачебная комиссия всегда оценивает состояние ребенка. Это тонкая вещь, - размышляет Куцев. - Есть различные сопутствующие заболевания или состояния, которые могут привести к тяжелым последствиям после приема препарата. И самое очевидное: если пациент уже находится на патогенетической терапии другим препаратами и они эффективны, то менять ее не стоит".

Важно учитывать и степень развития болезни. Генетик приводит пример: на ранних стадиях СМА у ребенка остаются живыми, условно, 600 млн двигательных нейронов. По экспериментальным данным, которые приводит Куцев, "Золгенсма" "спасает" примерно половину из них. И этого достаточно для развития ребенка.

"Но на поздних стадиях может оставаться живыми лишь 60 млн нейронов. Даже при условии, что "Золгенсма" сохранит половину, этого очень мало", - объясняет специалист. Поэтому, по его мнению, при определенных обстоятельствах длительный, а не однократный прием препаратов может оказать лучший эффект.

Куцев обращает внимание, что после того как критерии назначения препарата "Кругом добра" были расширены, на плечи врачей легла "большая ответственность".