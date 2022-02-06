Черная икра и водочка рекой: сколько Лещенко потратил на свое 80-летие?
4 февраля в Москве народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил свое 80-летие в кругу звездных друзей в банкетном зале Lotte Hotel. Пятый канал рассказывает, как прошло торжество.
4 февраля в Москве народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил свое 80-летие в кругу звездных друзей в банкетном зале Lotte Hotel. Пятый канал рассказывает, как прошло торжество.
Все звездные гости прошли на входе экспресс-тестировние на коронавирус.
Поздравить прославленного исполнителя пришли Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Наташа Королева, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Якубович с супругой Мариной, Татьяна Михалкова с сыном Артемом и многие другие.
В соцсетях гости то и дело делись фотографиями с праздничного стола, на котором была черная икра, бурата прямо из Италии, мясные нарезки, салаты и экзотические фрукты. Выбор спиртного тоже был обширным, но чаще всего в кадр попадала водка. На торжестве звучали тосты и гремели танцы. Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram подробный видеоотчет с мероприятия.
Лещенко развлекал гостей своими популярными песнями. Гости тоже могли что-то спеть. Шлягер "Городские цветы" именинник спел вместе с супругой Ириной. Супруги женаты уже 44 года. СМИ пишут, что в качестве подарка Ирина написала для мужа эссе со словами любви и нежности.