Черная икра и водочка рекой: сколько Лещенко потратил на свое 80-летие?

В соцсетях гости то и дело делись фотографиями с праздничного стола, на котором была черная икра, бурата прямо из Италии, мясные нарезки, салаты и экзотические фрукты. Выбор спиртного тоже был обширным, но чаще всего в кадр попадала водка. На торжестве звучали тосты и гремели танцы. Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram подробный видеоотчет с мероприятия.