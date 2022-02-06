Вс, 6.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Черная икра и водочка рекой: сколько Лещенко потратил на свое 80-летие?

ФОТО: https://www.instagram.com/leshchenko_lv/

4 февраля в Москве народный артист РСФСР Лев Лещенко отметил свое 80-летие в кругу звездных друзей в банкетном зале Lotte Hotel. Пятый канал рассказывает, как прошло торжество. 

Все звездные гости прошли на входе экспресс-тестировние на коронавирус.

Поздравить прославленного исполнителя пришли Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур, Наташа Королева, Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Леонид Якубович с супругой Мариной, Татьяна Михалкова с сыном Артемом и многие другие.

В соцсетях гости то и дело делись фотографиями с праздничного стола, на котором была черная икра, бурата прямо из Италии, мясные нарезки, салаты и экзотические фрукты. Выбор спиртного тоже был обширным, но чаще всего в кадр попадала водка. На торжестве звучали тосты и гремели танцы. Наташа Королева опубликовала на своей странице в Instagram подробный видеоотчет с мероприятия.

Лещенко развлекал гостей своими популярными песнями. Гости тоже могли что-то спеть. Шлягер "Городские цветы" именинник спел вместе с супругой Ириной. Супруги женаты уже 44 года. СМИ пишут, что в качестве подарка Ирина написала для мужа эссе со словами любви и нежности. 

Как пишет "Экспресс-газета" на торжество Лев Валерьянович потратил около пяти миллионов рублей (около 57 тысяч евро).
 


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back