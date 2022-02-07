Как начать день: почистить зубы или позавтракать?
Как правильно начать день - почистить зубы до завтрака или после?
Как правильно начать день - почистить зубы до завтрака или после?
Многие наверняка не задумываются о таких пустяках, как порядок утренней рутины. Некоторые первым делом чистят зубы, а другие предпочитают начать день с завтрака. Но, возможно, не зря говорят о том, что утро начинается с бодрящего кофе.
Есть специалисты, которые считают, что зубы нужно чистить после пробуждения и только после этого завтракать. Другие уверены в том, что последовательность должна быть другая. Логика есть и у первых, и у вторых. Правда, нет исследований, которые однозначно доказывают правоту одного из вариантов.
Почему нужно чистить зубы перед завтраком?
Ночью в полости рта особенно активно размножаются бактерии и образуется толстый слой биопленки. Во время чистки зубов до завтрака вы удаляете её. Еда и образующаяся в процессе жевания кислота - благодатная почва для размножения бактерий. Если не убрать образовавшуюся за ночь биопленку и позавтракать, увеличивается риск повреждения эмали и развития кариеса.
Не стоит забывать также о том, что все эти бактерии вместе с едой попадают в желудочно-кишечный тракт и это может негативно сказаться на его работе. Ключевое слово - "может", так как исследований, подтверждающих это, также нет.
Все замечали, что после пробуждения запах изо рта не совсем приятный, поэтому многим хочется освежиться до завтрака, чтобы наслаждаться едой без неприятных запахов и привкусов.
Почему нужно чистить зубы после завтрака?
Многие скажут, что после того, как почистят зубы, ещё долго ощущают вкус зубной пасты, который не даёт в полной мере насладиться едой. Это безусловно так, но нельзя сказать, что привкус настолько силен, что перебивает другие вкусы.
Почистив зубы после еды, вы не только удалите её остатки и пигменты, содержащиеся в чае или кофе, но и отправитесь по своим делам со свежей полостью рта.
Что делать?
Это зависит от нескольких факторов - количества налёта в полости рта, времени последнего приёма пищи и подверженности ваших зубов развитию кариеса. В целом порядок может быть любой и выбор зависит от ваших личных предпочтений. Главное, в принципе чистить зубы минимум два раза в день - утром и вечером.