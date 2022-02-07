Иностранцы продолжают скупать сельскохозяйственные земли

Последние попытки сохранить сельскохозяйственные земли для местного населения путем ограничения возможностей иностранных граждан предпринимались в начале 2010-х годов - были разработаны поправки к закону "О приватизации земель в сельской местности", вступившие в силу в ноябре 2014 года.

Поправки предусматривали, что одно физическое или юридическое лицо может приобретать до 2000 га сельскохозяйственных угодий. Законодатели и фермеры в то время надеялись, что ограничение в 2000 гектаров помешает богатым иностранцам, особенно пенсионным фондам, бесконтрольно скупать земли и спекулировать на ценах, а сохраненные земли обеспечат выживание мелких и средних хозяйств.

Однако, по утверждениям крестьян, ситуация не изменилась - спекуляции продолжаются, активность иностранцев не ослабевает, и большинство из них не занимается сельским хозяйством.