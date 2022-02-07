Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
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Иностранцы продолжают скупать сельскохозяйственные земли

Вспаханное поле ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии из 100 крупнейших юридических владельцев сельскохозяйственных земель 50 составляют жители Латвии, 48 - иностранцы, 2 - совместные предприятия, пишет в понедельник газета Latvijas avīze.

Последние попытки сохранить сельскохозяйственные земли для местного населения путем ограничения возможностей иностранных граждан предпринимались в начале 2010-х годов - были разработаны поправки к закону "О приватизации земель в сельской местности", вступившие в силу в ноябре 2014 года.

Поправки предусматривали, что одно физическое или юридическое лицо может приобретать до 2000 га сельскохозяйственных угодий. Законодатели и фермеры в то время надеялись, что ограничение в 2000 гектаров помешает богатым иностранцам, особенно пенсионным фондам, бесконтрольно скупать земли и спекулировать на ценах, а сохраненные земли обеспечат выживание мелких и средних хозяйств.

Однако, по утверждениям крестьян, ситуация не изменилась - спекуляции продолжаются, активность иностранцев не ослабевает, и большинство из них не занимается сельским хозяйством.

Поскольку иностранцы, как правило, богаче, они применяют агрессивную тактику приобретения земли, обещая лучшую цену за гектар.


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