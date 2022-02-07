Линда Мурниеце рассказала о своих новых отношениях

В программе Kad viņas satiekas ("Когда они встретились") Мурниеце рассказала, что со своим избранником она знакома уже несколько лет.

Линда Мурниеце считает, что наконец настало время, когда она встретила настоящего и единственного мужчину: "Мне достаточно много лет, чтобы я понимала, какой мужчина последний и на всю жизнь. Я очень рада, что это ощущение у меня есть. У меня есть уверенность в том, что рядом со мной мужчина, который позаботиться обо мне, рядом с которым я буду чувствовать себя безопасно.

Я чувствую, что я вместе с мужчиной, а не выполняю в отношениях мужские функции".

Мурниеце рассказала, что между ними долгое время были сигналы, что нужно быть вместе, но этому препятствовали разные жизненные обстоятельства. Например, отложенный ужин или опоздание на самолёт.

Бывший министр также прокомментировала, почему она не показывает лица своего избранника в соцсетях. По словам Мурниеце, он не просил её об этом, но со временем их общие фотографии непременно станут общедоступными.

Избранника Линды Мурниеце зовут Эдгар и они знакомы уже семь лет. "Мой последний брак длился месяц, поэтому семь лет - это вечность".