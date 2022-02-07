Суд отклонил просьбу прокурора взять Римшевича под стражу

Йиргена сообщила агентству LETA, что сегодняшнее решение суда не может быть обжаловано отдельно, и суд основывал свое решение главным образом на том, что факты, упомянутые ею на прошлой неделе, не доказаны судебным путем.

Однако она обратила внимание на то, что в досудебном процессе арест может быть применен, если в ходе расследования выявлены конкретные факты, вызывающие обоснованное подозрение, что лицо не выполняет свои процессуальные обязанности не связываться со свидетелями.

"Мы можем вернуться к вопросу об изменении меры пресечения в будущем", - сказала прокурор.

По ее мнению, возник юридический казус, так как обвиняемые практически каждый день могли пытаться воздействовать на свидетелей, а правоохранительные органы - начинать новые процессы, но, пока вина не доказана судебным путем, для ареста нет оснований.

Римшевич на прошлой неделе, ознакомившись с требованиями прокурора, выразил недоумение, почему она так остро и категорично настаивает на аресте. Он сказал, что не контактировал с Буймистером ни прямо, ни косвенно и не принуждал его менять показания.

Суд ранее приостановил разбирательство по делу Римшевича, чтобы обратиться в Суд Европейского союза с рядом преюдициальных вопросов, касающихся уголовного иммунитета Римшевича как члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ). Суд ЕС принял решение в этом году, и Рижский районный суд объявил, что к Римшевичу не применим иммунитет по рассматриваемому в суде делу, поэтому судебный процесс был возобновлен.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.

Римшевич обвиняется в получении взятки - оплаченной поездки на отдых, а также в получении денег и легализации финансовых средств, добытых преступным путем. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ведущая дело прокурор Йиргена ранее рассказала, что KNAB возбудило дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka. Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о случившемся. Упомянутые лица - бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер, ныне покойный Игорь Буймистер.

Ранее Йиргена сообщила, что один из акционеров обратился к Римшевичу в 2010 году с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), в обмен предложив Римшевичу оплаченную поездку на отдых на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с другим акционером повторно обратился к Римшевичу с просьбой о помощи по другим вопросам, связанным с FKTK. Римшевич запросил в качестве оплаты 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - одна до и одна после решения FKTK.