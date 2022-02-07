Пн, 7.02.2022
Это был не первый раз, когда я пыталась вырваться из круга насильственных отношений, однако первый, когда мне благодаря поддержке других людей это удалось. Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns
Майрита Росицка, жена участника Singapūras satīns

Суд отклонил просьбу прокурора взять Римшевича под стражу

Илмар Римшевич ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Рижский районный суд в Юрмале в понедельник отклонил просьбу прокурора Виорики Йиргены применить заключение под стражу в качестве меры пресечения к бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и перечислить ранее уплаченный залог в размере 100 000 евро за его освобождение в государственный бюджет.

Прокурор на прошлой неделе заявила в суде, что изменилось поведение Римшевича, он оказывает противодействие и пытался повлиять на показания свидетеля - ныне покойного Игоря Буймистера, бывшего акционера Trasta komercbanka (TKB), а также на еще одного свидетеля, бывшего члена правления TKB Виктора Зиемелиса.

Прокурор заявила, что не только Римшевич должен находиться под стражей, но и залог в размере 100 000 евро, уплаченный бизнесменом Андрисом Крейслером в начале 2018 года, следует перечислить в госбюджет.

Залог был внесен для того, чтобы после ареста Римшевич мог быть освобожден.

Рижский районный суд сегодня обосновал свое решение главным образом тем, что суд не может дать оценку обвинению в другом уголовном процессе, а по представленным прокурором документам нельзя констатировать, что Римшевич нарушал ограничения, то есть связывался со свидетелем Буймистером.

"Вина Римшевича еще не констатирована", - заявил сегодня суд.

Суд также пришел к выводу, что прокурор не представила доказательств, подтверждающих действия Римшевича по оказанию влияния на свидетеля Зиемелиса.

Суд постановил, что в настоящее время нет оснований для принятия решения об ужесточении меры пресечения, так как Римшевич является на судебные заседания, не уклоняется от суда и исполняет свои обязанности.

Йиргена сообщила агентству LETA, что сегодняшнее решение суда не может быть обжаловано отдельно, и суд основывал свое решение главным образом на том, что факты, упомянутые ею на прошлой неделе, не доказаны судебным путем.

Однако она обратила внимание на то, что в досудебном процессе арест может быть применен, если в ходе расследования выявлены конкретные факты, вызывающие обоснованное подозрение, что лицо не выполняет свои процессуальные обязанности не связываться со свидетелями.

"Мы можем вернуться к вопросу об изменении меры пресечения в будущем", - сказала прокурор.

По ее мнению, возник юридический казус, так как обвиняемые практически каждый день могли пытаться воздействовать на свидетелей, а правоохранительные органы - начинать новые процессы, но, пока вина не доказана судебным путем, для ареста нет оснований.

Римшевич на прошлой неделе, ознакомившись с требованиями прокурора, выразил недоумение, почему она так остро и категорично настаивает на аресте. Он сказал, что не контактировал с Буймистером ни прямо, ни косвенно и не принуждал его менять показания.

Суд ранее приостановил разбирательство по делу Римшевича, чтобы обратиться в Суд Европейского союза с рядом преюдициальных вопросов, касающихся уголовного иммунитета Римшевича как члена совета Европейского центрального банка (ЕЦБ). Суд ЕС принял решение в этом году, и Рижский районный суд объявил, что к Римшевичу не применим иммунитет по рассматриваемому в суде делу, поэтому судебный процесс был возобновлен.

Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в феврале 2018 года задержало Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.

Римшевич обвиняется в получении взятки - оплаченной поездки на отдых, а также в получении денег и легализации финансовых средств, добытых преступным путем. Римшевич неоднократно отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ведущая дело прокурор Йиргена ранее рассказала, что KNAB возбудило дело по заявлению двух представителей Trasta komercbanka. Оба фигурируют в деле как взяткодатели, но были освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные органы с информацией о случившемся. Упомянутые лица - бывший член правления TKB Виктор Зиемелис и бывший акционер, ныне покойный Игорь Буймистер.

Ранее Йиргена сообщила, что один из акционеров обратился к Римшевичу в 2010 году с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK), в обмен предложив Римшевичу оплаченную поездку на отдых на Камчатку. В 2012 году этот акционер вместе с другим акционером повторно обратился к Римшевичу с просьбой о помощи по другим вопросам, связанным с FKTK. Римшевич запросил в качестве оплаты 500 000 евро, которые должны были быть выплачены двумя частями - одна до и одна после решения FKTK.

Прокурор ранее сообщила, что после соглашения в 2010 году Римшевич неоднократно консультировал акционера Trasta komercbanka, таким образом пытаясь повлиять на решения FKTK. Консультации такого типа предоставлялись и после соглашения 2012 года, но, хотя Римшевичу удалось повлиять на принятие FKTK решений, которые были очевидно благоприятны для Trasta komercbanka, одновременно с ними были приняты и неблагоприятные решения.

В качестве одного из видов помощи, оказанной Римшевичем, прокурор назвала помощь в подготовке ответов на вопросы, заданные FKTK в связи с проблемами ликвидности банка и нерезидентами.

Йиргена также пояснила, что Римшевичу не удалось выполнить все, что от него требовалось, поэтому была выплачена только первая часть взятки - 250 000 евро. Из объяснения прокурора следует, что Мартинсонс выступал в этой преступной сделке в роли посредника - он получил 10% общей суммы взятки.

По дополнительным статьям Римшевичу и Мартинсонсу также была инкриминирована легализация денег, полученных преступным путем, в размере 250 000 евро.

Генеральная прокуратура считает, что Римшевич использовал взятку в размере 250 000 евро для покупки недвижимости от имени компании, совладельцем которой тайно стал. В отношении этой компании также возбуждено дело, так как в интересах данного юридического лица осуществлено отмывание денег. Обвинение связано со сделкой, в ходе которой официально принадлежащая Мартинсонсу компания MM Investīcijas приобрела недвижимость в Юрмале, на улице Базницас, 2.

С момента ареста Римшевичу в качестве меры пресечения запрещено занимать пост президента Банка Латвии. Однако ранее Суд ЕС постановил, что фактическое отстранение Римшевича от должности на время расследования правоохранительными органами предполагаемого дела о взяточничестве в крупном размере не было достаточно обоснованным. Суд постановил восстановить его в должности до окончания срока полномочий.

Римшевич своей вины в предъявленных обвинениях не признает.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back