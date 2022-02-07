Неудачная попытка ограбления в Подмосковье: в результате взрыва банкомата погиб преступник
В Ивантеевке Московской области во время ограбления банкомата погиб один из преступников, сообщает "Медуза".
В Ивантеевке Московской области во время ограбления банкомата погиб один из преступников, сообщает "Медуза".
В понедельник ранним утром двое преступников пытались ограбить филиал банка "Сбербанк", размещенный на первом этаже жилого дома.
По информации полиции, преступники закачали в банкомат газ, после чего подожгли газовоздушную смесь. В результате, произошел взрыв, в результате чего один из преступников погиб на месте происшествия.
В свою очередь второй преступник скрылся.
Более подробную информацию полиция не предоставила, отметив, что в данный момент в Ивантеевке проводятся оперативно-розыскные мероприятия.