Пн, 7.02.2022
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Янис Херманис, эксперт Латвийской конфедерации работодателей
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Неудачная попытка ограбления в Подмосковье: в результате взрыва банкомата погиб преступник

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Ивантеевке Московской области во время ограбления банкомата погиб один из преступников, сообщает "Медуза".

В понедельник ранним утром двое преступников пытались ограбить филиал банка "Сбербанк", размещенный на первом этаже жилого дома.

По информации полиции, преступники закачали в банкомат газ, после чего подожгли газовоздушную смесь. В результате, произошел взрыв, в результате чего один из преступников погиб на месте происшествия.

В свою очередь второй преступник скрылся.

Более подробную информацию полиция не предоставила, отметив, что в данный момент в Ивантеевке проводятся оперативно-розыскные мероприятия.


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