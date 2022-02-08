Как дочь Меладзе выступила на шоу "Голос"?

Дочь Константина Меладзе исполнила песню Леонарда Коена Hallelujah и сумела развернуть все четыре кресла. Девушка очень нервничала и на последних нотах даже расплакалась. Наставницей она выбрала Надежду Дорофееву.

В программе "Твій День" Лия призналась, что после выступления Константин Меладзе сразу позвонил ей и рассказал о впечатлениях: "Папа сказал, что он плакал, когда смотрел мое выступление. Также добавил, что я молодец и зря переживала. Замечаний не делал. Что касается выбора тренера - то папа тоже был за, вообще вся семья поддержала меня в выборе".

Видео: Лия Меладзе

Девушка до этого признавалась: "Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до подачи заявки знал, что я хочу попробовать себя именно на этом шоу, и даже дал мне совет - быть собой. Каждый год я хотела прийти на слепые прослушивания, но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Я очень много времени работала, чтобы показать себя, самосовершенствовалась. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом неидеальной себя".

Примечательно, что у Лии есть вокальный опыт. Несколько месяцев она пела в девичьем коллективе FAR FOR. Теперь девушка мечтает о сольной карьере.