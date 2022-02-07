В пресс-конференции приняли участие:

Премьер-министр Кришьянис Кариньш,

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс,

Министр экономики Янис Витенбергс,

Министр юстиции Янис Борданс.

Видео: Пресс-конференция

Коалиция договорилась о "значительном смягчении" ограничений Covid-19 с марта

Коалиция договорилась о том, что с 1 марта планируются значительные смягчения ограничений, введенных для сдерживания Covid-19, заявил сегодня журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи партий, формирующих правительство.

Предполагается, что будут открыты сферы, которые до сих пор были закрыты, а также могут быть пересмотрены и отменены ограничения на рабочее время, отметил премьер.

В течение недели будет подготовлен весь комплекс изменений, которые правительство планирует принять 15 февраля и которые вступят в силу 1 марта, указал Кариньш.

Павлютс: со следующей недели могут быть ослаблены ограничения для школ

Говоря о текущей ситуации и снятии ограничений по Covid-19, он не скрывал - на заседании на эти темы велись долгие и обширные дискуссии. "В коалиции у нас была долгая дискуссия о текущей ситуации с Covid-19 и о том, как действовать дальше", - сказал Павлютс. Он также напомнил, что в понедельник, 7 февраля, встретился с президентом Эгилом Левитсом, чтобы обсудить текущие вопросы, связанные с Covid-19.

"В школах омикронный пик, скорее всего, будет преодолен, но в остальном обществе мы его не видим", - сказал министр. По словам министра, пик омикронной волны в обществе в целом может быть еще впереди. Он сказал, что ограничения, связанные с Covid-19 для школ, могут быть ослаблены со следующей недели. По словам министра, на самоизоляцию будут уходить только ученики с положительными тестами. Об этом планируется принять решение на заседании правительства 8 февраля.

"После 1 марта необходимо сохранить использование качественных масок", - подчеркнул министр. "Самый сложный вопрос касается использования сертификатов в будущем. Возможно, есть что улучшить. Тем не менее, обсуждения все еще продолжаются", - добавил он.

"15 февраля правительство должно решить, как мы будем жить после 1 марта", - подчеркнул министр здравоохранения.

Коалиция поддерживает создание концертного зала в Доме конгрессов

Такое политическое решение было принято на заседании коалиции после доклада министра культуры Науриса Пунтулиса (Национальное объединение), и планируется, что правительство примет решение по этому вопросу в ближайшее время, сказал премьер.

Как уже сообщалось, комитет по развитию проекта национального акустического концертного зала выбрал местом для концертного зала Рижский дом конгрессов, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Наурис Пунтулис ранее заявлял, что проект акустического концертного зала в Риге является важнейшим приоритетом его работы, кроме того, проект внесен в декларацию правительства.

"Решение, принятое комитетом по развитию, станет третьей попыткой правительства приблизиться к строительству концертного зала", - сказал министр.

Как уже сообщалось, в феврале прошлого года Латвийский союз архитекторов приступил к анализу 36 возможных мест расположения национального акустического концертного зала в Риге.

Прошлым летом правительство утвердило местом для строительства концертного зала здание на улице Элизабетес, 2, где когда-то располагался ЦК Коммунистической партии ЛССР, а позже - Всемирный торговый центр.

Витенбергс: самая горячая дискуссия у нас была об ограничениях и будущем сертификатов

Как напомнил Витенбергс, на заседании он представил стратегию, подготовленную Министерством экономики, и высказанные предпринимателями мнения об отмене ограничений на Covid-19 и приостановке действия сертификатов Covid-19.

"С 1 марта появится возможность возобновить работу в тех отраслях, которые в настоящее время не могут возобновить работу, - ночных клубах, аквапарках и т. д.", - сказал министр. Он повторил предложенный Минэкономики план, предусматривающий отмену с 1 марта ограничений рабочего времени, а также ограничений пространства для каждого посетителя в магазинах и ресторанах.