Прилучный вернулся к Муцениеце, а у Галич новый роман?

Павел Прилучный вернулся к Агате Муцениеце?

Павел Прилучный и Агата Муцениеце в очередной раз дали повод говорить о своем воссоединении. Сначала это было совместное фото в Дубае, а после актриса призналась, что она до сих пор носит фамилию Прилучная.

Звезда объяснила, что она просто избегает волокиты с документами. Чтобы сменить фамилию, ей следует обращаться в Латвию, а это страшная бюрократия. Поклонники предположили, что это отговорки и Агата на самом деле все еще надеется на воссоединение с Павлом.

Следом Прилучный в своем Instagram-аккаунте впервые публично обратился к Мирославе Карпович и поблагодарил ее за все, что она для него сделала. Он написал фразу "люди уходят". Фолловеры сразу предположили, что его отношения со звездой сериала "Папины дочки" сошли на нет. Хотя официально пара свой роман не подтверждала.

Неизвестно, что происходит между бывшими супругами. Одно можно утверждать точно - Агата старается наладить отношения с Павлом ради общих детей.

У Иды Галич новый роман?

По слухам, Ида Галич встречается с комиком Стасом Круглицким (Стас Просто Класс), известным своими пародийными роликами о Сантане Новиковой. Поводом для сплетен стало то, что у обоих появились фото из путешествия в Италию, сделанные в одних и тех же местах. Об этом пишет Spletnik.ru.

Напомним, в конце 2020 года Ида Галич развелась с Аланом Басиевым после двух лет брака. У пары есть общий сын Леон, который родился в феврале 2020 года. Подробности расставания с мужем Галич не стала раскрывать, чтобы ее сын, когда подрастет, не читал негативные истории про своего отца.