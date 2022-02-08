Кейт Миддлтон стала ведущей вечерней передачи для детей

Выпуск передачи с герцогиней выйдет 13 февраля и будет приурочен к Неделе психического здоровья детей, которая началась 7 февраля. Для эфира Кейт выбрала сказку Джилл Томлинсон "Совенок, который боялся темноты". В этой истории маленький совенок по имени Плоп боится темноты, а другие совы помогают ему победить свои страхи. На фото со съемок передачи Кейт сидит на полу с мягкими игрушками в белом свитере и простых синих джинсах.

Директор детского образовательного отдела BBC Патрисия Ильдаго рассказала, что гордится тем, что герцогиня приняла участие в съемках. "Это такая особенная и актуальная сказка, которая прекрасно отражает тему Недели детского психического здоровья в этом году. Мне не терпится увидеть, как герцогиня по-своему интерпретирует эту классическую историю, и я уверена, что нашим зрителям - тоже", - поделилась она.