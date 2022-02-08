Минкульт призовет отменить требования безопасности для массовых мероприятий

По мнению Минкульта, следует отменить ограничения на время работы культурных учреждений и культурно-массовых мероприятий, снять особые требования по рассадке и регистрации посетителей, а также ограничения на количество участников коллективных репетиций художественной самодеятельности и минимальную площадь для каждого участника.

Минкульт считает, что требование о соблюдении дистанции в будущем следует установить в качестве рекомендательного для посетителей культурных мероприятий, а на организаторов мероприятий и культурные организации возложить обязанность и в дальнейшем осуществлять наиболее важные меры эпидемиологической безопасности: обеспечивать возможность проведения дезинфекции рук, усиленно следить за проветриванием помещений и применять другие способы гигиены, а также оценить необходимость проведения скрининговых тестов на Covid-19, особенно в художественных коллективах.

Признавая, что эпидемиологическая ситуация в стране остается нестабильной, министерство согласно с тем, что снятие или ослабление других ограничений должно быть постепенным и согласованным с другими отраслями. Минкульт предложит ограничить количество посетителей культурных мероприятий до 3000 человек в период до полной отмены всех ограничений, в том числе разрешить проведение мероприятий без сидячих мест и предусмотреть согласование более крупных мероприятий с Министерством здравоохранения.

Министерство культуры также согласно с тем, что требование об использовании в помещении медицинских масок или респираторов FFP-2 должно быть сохранено на данный момент, и считает, что для крупных культурных мероприятий - более 1000 посетителей - следует сохранить требование о предъявлении сертификата о вакцинации против Covid-19 или перенесенном заболевании, но в то же время приветствуется отказ от сертификатов для получения других культурных услуг, включая посещение музеев и библиотек.