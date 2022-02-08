В Эстонии с 14 февраля отменят Covid-сертификаты на открытом воздухе

"Мы исходили из принципов о сохранении мер контроля только до тех пор, пока это действительно необходимо, и проводим смягчение на основе научных данных, - сказала премьер-министр Кая Каллас. - Сегодня научный совет дал свою оценку, согласно которой опасность распространения вируса на открытом воздухе значительно ниже. Поэтому сегодня мы договорились в правительстве о том, что с 14 февраля Covid-сертификаты для проведения мероприятий на открытом воздухе больше не требуются. Напоминаю всем, что безусловно и дальнейшем следует вести себя и на открытом воздухе осторожно, сохранять дистанцию с другими людьми и по возможности носить маски, поскольку омикрон сверхзаразен".