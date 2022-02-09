ReTV: Асфальт тает вместе со снегом. С ямами на дорогах придется смириться

В Латвии есть такая поговорка - асфальт тает вместе со снегом. Многие водители замечают - мелких ям стало больше как в городе, так и за пределами населенных пунктов. "Особенно это характерно для тех дорог, которые отслужили свой срок. Их ресурс уже исчерпан - покрытие и основная конструкция уже отслужили. В результате движения образуются небольшие трещины, куда попадает вода", - сказал Вилнис Вигулис, представитель Latvijas autoceļu uzturētājs.

Андрис Берзиньш, председатель правления Latvijas ceļu būvētājs: "Хочу сказать, что после этой зимы у тех, кто занимается обслуживанием дорог, определенно будет много работы".

"Конечно, это проблема для самоуправлений. Если учесть общую протяженность улиц и дорог, то наша проблема в два раза больше, чем у государства, но финансирование в пять раз меньше", - сказал Айно Салминьш, представитель Союза самоуправлений Латвии.

Капитальная реконструкция одного километра крупной дороги обойдется примерно в миллион евро. В свою очередь, латание большой и не слишком глубокой ямы - от 200 до 300 евро.

Нет миллиардов евро, чтобы привести в порядок все латвийские дороги.

Специалисты поясняют, что дороги надо либо полностью переделывать, либо ремонтировать ямы, а тогда, скорее всего, эти ямы появятся снова.

"В таких случаях предприятие по обслуживанию дорог проводит ремонт и в зимний период. Мы делаем это с холодным асфальтом. Конечно, этот процесс непродолжителен, потому что вокруг заплат также образуются ямы", - сказал Вилнис Вигулис.

"Эти опасные ямы, аварийные ямы можно было бы начать ремонтировать этим методом, используемым в зимних условиях, это можно было бы начать в Курземе кое-где, но в Видземе и Латгале до этого еще очень далеко", - сказал Айно Салминьш.

"Представьте: я постараюсь выбрать самый дешевый путь, тогда я смогу уложить больше километров. Я положу тонкий, небольшой слой асфальта поверх той же разрушенной дороги. Он простоит примерно четыре-пять лет. Так и происходит на самом деле", - сказал Андрис Берзиньш.