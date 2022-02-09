Перевощиков: возможности лабораторий достигли лимита

Он также подчеркнул, что возможности лабораторий достигли лимита, и более широкое тестирование в настоящее время невозможно.

По словам Перевощикова, продолжает снижаться процент стационарных больных по отношению ко всем случаям Covid-19.

"Болезнь выглядит мягче, чем годом ранее", - сказал он, добавив, что сейчас Covid-19 поражает более молодые возрастные группы.

Если год назад 27% от общего числа инфицированных Covid-19 были в возрастной группе 60 лет и старше, то сейчас их всего 10%, что говорит о том, что молодежь и дети болеют гораздо больше, чем раньше.