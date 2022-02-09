Ср, 9.02.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Перевощиков: возможности лабораторий достигли лимита

Юрий Перевощиков ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Число случаев Covid-19 в последние недели было стабильным, но сейчас наблюдается небольшой рост, сообщил сегодня, 8 февраля, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков на заседании парламентской комиссии.

Он также подчеркнул, что возможности лабораторий достигли лимита, и более широкое тестирование в настоящее время невозможно.

По словам Перевощикова, продолжает снижаться процент стационарных больных по отношению ко всем случаям Covid-19.

"Болезнь выглядит мягче, чем годом ранее", - сказал он, добавив, что сейчас Covid-19 поражает более молодые возрастные группы.

Если год назад 27% от общего числа инфицированных Covid-19 были в возрастной группе 60 лет и старше, то сейчас их всего 10%, что говорит о том, что молодежь и дети болеют гораздо больше, чем раньше.

Число тяжелых пациентов в больницах не растет и на прошлой неделе сократилось на 8%, а вот число смертей показало отрицательную динамику и выросло на 14% по сравнению с неделей ранее.


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