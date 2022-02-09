СМИ: Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Российский политик, лидер ЛДПР, Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Российский политик, лидер ЛДПР, Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".
Жириновского поместили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве.
По словам источника агентства, у политика серьезное поражение легких.
Telegram-канал Mash cообщает, что у Жириновского поражение 50-70% легких.
В свою очередь первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что с Жириновским все в порядке. Другие подробности Власов не раскрыл.
В декабре Владимир Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал, что за полтора года сделал восемь прививок разными вакцинами от коронавируса.