Ср, 9.02.2022
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СМИ: Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом

ФОТО: AP/Scanpix

Российский политик, лидер ЛДПР, Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

Жириновского поместили в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве.

По словам источника агентства, у политика серьезное поражение легких.

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Telegram-канал Mash cообщает, что у Жириновского поражение 50-70% легких.

В свою очередь первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что с Жириновским все в порядке. Другие подробности Власов не раскрыл.

В декабре Владимир Жириновский в интервью радио "Комсомольская правда" рассказал, что за полтора года сделал восемь прививок разными вакцинами от коронавируса.


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