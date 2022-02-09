Медики: сертификаты следует сохранить по крайней мере до начала апреля

По его мнению, эти нормы по-прежнему нужны для того, чтобы больницы не перегружались невакцинированными пациентами из групп риска, которым сертификаты не позволяют посещать ряд мест, а значит, уменьшается вероятность заражения.

Кроме того, учитывая загруженность семейных врачей, большое количество находящихся на больничном из-за Covid-19, нехватку врачей в университетских больницах, с отменой ограничений "уже завтра" не надо спешить - это следует делать не раньше 1 марта. Скриде отметил, что более 200 медсестер и их помощников в настоящее время не могут работать из-за Covid-19, что создает дополнительную нагрузку на других медиков.