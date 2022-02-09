Ср, 9.02.2022
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Медики: сертификаты следует сохранить по крайней мере до начала апреля

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

По мнению медиков, действие ковид-сертификатов должно быть сохранено как минимум до начала апреля, заявил агентству LETA заместитель председателя фракции "Для развития/За" Андрис Скриде.

По его мнению, эти нормы по-прежнему нужны для того, чтобы больницы не перегружались невакцинированными пациентами из групп риска, которым сертификаты не позволяют посещать ряд мест, а значит, уменьшается вероятность заражения.

Кроме того, учитывая загруженность семейных врачей, большое количество находящихся на больничном из-за Covid-19, нехватку врачей в университетских больницах, с отменой ограничений "уже завтра" не надо спешить - это следует делать не раньше 1 марта. Скриде отметил, что более 200 медсестер и их помощников в настоящее время не могут работать из-за Covid-19, что создает дополнительную нагрузку на других медиков.

С 1 марта могут быть сняты ограничения на время работы, уменьшено количество квадратных метров на одного посетителя в магазине, открыты закрытые отрасли. По словам Скриде, это возможно, так как есть надежда, что в ближайшие две недели рост заболеваемости закончится, и часть заболевших врачей вернется к работе.


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