Gulagu.net: ФСБ готовит покушение на основателя проекта

К совершению покушения планируется привлечь лиц северокавказской национальности, сообщает российское СМИ "Медуза".

Gulagu.net получил информацию о подготовке нападения из двух разных источников. Один из них утверждает, что неназванные силы в Москве пытаются завербовать исполнителей убийства среди чеченских эмигрантов в российской столице.

По словам источника, за убийство Осечкина предлагается компенсация в размере 100 тысяч евро.

Убийство может быть представлено в виде бытового конфликта на улице.

Второй же источник утверждает, что убийство спланировано Федеральной службой безопасности России и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которые уже нашли возможных исполнителей. По данным этого источника, ликвидация Осечкина ожидается уже в ближайшее время.

Осечкин уже уехал из России и в настоящее время живет во Франции.

Комментируя готовящееся на него покушение, он заявил, что считает свои действия по раскрытию доказательств пыток заключенных в российских тюрьмах правильными и не боится угроз.

Осенью прошлого года Gulagu.net начал публиковать видеоролики, раскрывающие массовые пытки и унижения заключенных в российских тюрьмах.

Ролики Gulagu.net передал программист Сергей Савельев, который после происшедшего покинул Россию и попросил убежища во Франции.

Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и собирает материалы о незаконной деятельности в российских тюрьмах.