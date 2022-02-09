Gulagu.net: ФСБ готовит покушение на основателя проекта
На основателя российского проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимира Осечкина готовится покушение, заявляют представители проекта.
На основателя российского проекта по защите прав заключенных Gulagu.net Владимира Осечкина готовится покушение, заявляют представители проекта.
К совершению покушения планируется привлечь лиц северокавказской национальности, сообщает российское СМИ "Медуза".
Gulagu.net получил информацию о подготовке нападения из двух разных источников. Один из них утверждает, что неназванные силы в Москве пытаются завербовать исполнителей убийства среди чеченских эмигрантов в российской столице.
По словам источника, за убийство Осечкина предлагается компенсация в размере 100 тысяч евро.
Убийство может быть представлено в виде бытового конфликта на улице.
Второй же источник утверждает, что убийство спланировано Федеральной службой безопасности России и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), которые уже нашли возможных исполнителей. По данным этого источника, ликвидация Осечкина ожидается уже в ближайшее время.
Осечкин уже уехал из России и в настоящее время живет во Франции.
Комментируя готовящееся на него покушение, он заявил, что считает свои действия по раскрытию доказательств пыток заключенных в российских тюрьмах правильными и не боится угроз.
Осенью прошлого года Gulagu.net начал публиковать видеоролики, раскрывающие массовые пытки и унижения заключенных в российских тюрьмах.
Ролики Gulagu.net передал программист Сергей Савельев, который после происшедшего покинул Россию и попросил убежища во Франции.
Проект Gulagu.net специализируется на защите прав заключенных и собирает материалы о незаконной деятельности в российских тюрьмах.
Прошлым летом проект объявил, что прекращает работу в России и вывозит из страны всех работников из-за беспокойства за их безопасность. Однако авторы проекта подчеркнули, что Gulagu.net продолжит работу.