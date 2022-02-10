В Италии труп 70-летней женщины нашли в ее доме спустя два года после смерти
Тело 70-летней женщины было найдено в ее собственном доме в Италии спустя два года после смерти, сообщает CNN.
Тело 70-летней женщины было найдено в ее собственном доме в Италии спустя два года после смерти, сообщает CNN.
Маринелла Беретта жила одна недалеко от озера Комо на севере Италии, в Ломбардии. В пятницу ее разложившееся тело нашли местные пожарные, которым пожаловались на то, что в ее саду упало дерево.
Труп Беретты был найден сидящим в кресле в гостиной.
Причина смерти женщины неизвестна. Судя по первоначальному осмотру, она умерла, возможно, в 2019 году.
Родственники не отозвались. Разыскиваются близкие женщины. Труп находится в морге, дата похорон неизвестна.
Мэр Комо пригласил жителей города посетить похороны Беретты. Во вторник он заявил итальянской прессе, что местные власти позаботятся об организации похорон: "Это момент, когда стоит быть вместе, даже если у этой женщины нет родственников, мы могли бы стать ее родственниками".