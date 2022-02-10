Чт, 10.02.2022
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В Италии труп 70-летней женщины нашли в ее доме спустя два года после смерти

Иллюстративное фото ФОТО: Oleksii Humeniuk/shutterstock

Тело 70-летней женщины было найдено в ее собственном доме в Италии спустя два года после смерти, сообщает CNN.

Маринелла Беретта жила одна недалеко от озера Комо на севере Италии, в Ломбардии. В пятницу ее разложившееся тело нашли местные пожарные, которым пожаловались на то, что в ее саду упало дерево.

Труп Беретты был найден сидящим в кресле в гостиной.

Причина смерти женщины неизвестна. Судя по первоначальному осмотру, она умерла, возможно, в 2019 году.

Родственники не отозвались. Разыскиваются близкие женщины. Труп находится в морге, дата похорон неизвестна.

Мэр Комо пригласил жителей города посетить похороны Беретты. Во вторник он заявил итальянской прессе, что местные власти позаботятся об организации похорон: "Это момент, когда стоит быть вместе, даже если у этой женщины нет родственников, мы могли бы стать ее родственниками".


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