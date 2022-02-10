Понаровская о Максиме Фадееве в Юрмале: "Что он несет?"
68-летняя российская певица Ирина Понаровская в студии программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" рассказала, как в Юрмале познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым.
68-летняя российская певица Ирина Понаровская в студии программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" рассказала, как в Юрмале познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым.
"Мы знакомы с ним с 1993 года. Это было в Юрмале. Я была в жюри, а он — участником конкурса… Я подумала: "Что он несет? Что он там поет?". Но песня при этом была такая роскошная. Что-то было не то с вокалом. Фальшивое пение. И я ему поставила, простите меня, самый низкий бал", - цитирует звезду Teleprogramma.pro.
Понаровская призналась, что запомнила имя Максима Фадеева на долгие годы. Ведь он спросил в лоб Ирину Витальевну, почему ему поставили такой низкий бал. "Я ответила, что это не конкурс композиторов. Это конкурс певцов, а пел он фальшиво. Я сказала, что ему песни надо писать. Но сейчас никто лучше Фадеева не поет. Макс - мое сердце и оплошность. Тогда я его пропустила.
Недавно певица выпустила книгу мемуаров под названием "Честно говоря". В ней артистка не упустила возможности уколоть Аллу Пугачеву. Актер Стас Садальский, поделился цитатой их книги в Instagram: "Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь… И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке".