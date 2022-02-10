Министр культуры: летом на фестивалях ограничений не будет

Он пояснил, что сейчас по-прежнему актуален вопрос о переходном периоде с 1 марта по 1 апреля, однако понятно, что в этот период ограничения на число зрителей будут отменены. Пунтулис подчеркнул, что именно численные ограничения - одни из главных тревожащих элементов в сфере культуры, которые влияют на организаторов, артистов и зрителей.

"О летнем сезоне и фестивалях можем быть уверены - там не будет никаких ограничений, все основные ограничения будут отменены уже с 1 апреля", - пообещал министр.

Политик отметил, что сравнивать установленные в разных странах ограничения, основываясь только на эпидемиологической ситуации, не совсем корректно, так как надо принять во внимание и мощность системы здравоохранения каждого государства.

"Предложение Министерства здравоохранения включает в себя некоторые особенности, реализованные в Литве и Эстонии, однако copy-paste определенно делать нельзя, так как каждое государство должно избрать и разработать свою политику", - сказал министр.

Пунтулис считает, что очень важно быстро обеспечить возможность художественным коллективам возобновить полноценный процесс репетиций, чтобы качественно подготовиться к ожидаемому в 2023 году Празднику песни и танца.

Напомним, министр здравоохранения Даниэль Павлютс призывает формирующие правительство партии согласовать поэтапный план снижения мер безопасности, в том числе с марта отменить запрет на работу закрытых секторов и отказаться от ковид-сертификатов в магазинах.

Павлютс считает, что омикрон-волну пандемии коронавируса необходимо преодолевать безопасно и ответственно, а также просто и понятно для всех. Поэтому он призывает партнеров по коалиции согласовать план по сокращению мер безопасности в три ключевых этапа.

"В то же время правительство должно учитывать, что ситуация в здравоохранении все еще очень сложная и снижение заболеваемости ожидается только во второй половине февраля", - говорит Павлютс.

Он напоминает, что снижение мер безопасности начато в школах, где сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Со следующей недели первое существенное послабление предусмотрено для детей: с 14 февраля на учеников и учителей, ставших контактными лицами заболевшего Covid-19, не будут распространяться условия карантина.

"Также планируется, что с 16 февраля мы облегчим условия карантина в дошкольных учреждениях, дети смогут посещать занятия по интересам и различные мероприятия без предъявления результатов тестов, на детей не будут распространяться зоны безопасности, и они смогут посещать "зеленую среду" без ограничений", - сообщил министр.

При этом для безопасности учеников и учителей в школах по-прежнему сохранится всеобщее тестирование.

Министр здравоохранения также призывает принять самые масштабные на текущий день послабления мер безопасности, включая отмену запрета на работу закрытых в настоящее время отраслей, таких как ночные клубы и аттракционы, отменить ограничения рабочего времени и требования по обеспечению минимальной квадратуры для предоставления услуг, а обязательные требования о вентиляции, соблюдении дистанции и удаленной работе сделать рекомендательными. Политик также призывает отменить требование о наличии ковид-сертификата в розничной торговле, сохранив при этом требование об обеспечении 15 квадратных метров на одного посетителя, как в Литве.

Политик также рекомендует значительно повысить максимально разрешенное число посетителей на организованных мероприятиях - с 500 до 3000 человек, а также отменить требование о регистрации посетителей. Также предложено увеличить разрешенное число людей на закрытых мероприятиях - с десяти до 50 в помещении, с 20 до 100 на открытом воздухе. Кроме того, не будет ограничений на численность групп в коллективах самодеятельности, спортивных или учебных.