Чт, 10.02.2022
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"Через Латвию надо делать": Муцениеце объяснила, почему до сих пор носит фамилию экс-супруга

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео

Латвийская актриса Агата Муцениеце в сторис ответила на самые популярные вопросы своих подписчиков. Знаменитость заявила, что все еще носит фамилию бывшего мужа. Об этом пишет PeopleTalk.ru.

Агата после развода оставила фамилию бывшего мужа и до сих пор является Прилучной. Ее нисколько не смущает эта ситуация, так как у нее нет времени на то, чтобы решать вопросы с документами.

Она объяснила, что свою девичью фамилию ей нужно восстанавливать через Латвию, но есть сложности с оформление документов из-за пандемии. Потому менять что-то пока Агата не собирается.

"Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия", - пояснила Муцениеце.

В Сети появились версии поклонников, о том, что Агата все еще надеется на воссоединение с Павлом. Но были те, кто понимают звезду и все сложности со сменой документов. 

Агата Муцениеце призналась фолловерам, что после расставания с Прилучным она так и не может наладить личную жизнь. 

Напомним, после того как в соцсетях появилась совместная фотография Павла Прилучного с детьми и бывшей женой Агатой Муцениеце в Дубае, поклонники заговорили о том, что экс-супруги сошлись вновь. Появились предположения, что актер расстался со своей возлюбленной Мирославой Карпович. Напомним, свои отношения пара публично не подтверждала.


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