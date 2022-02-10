"Через Латвию надо делать": Муцениеце объяснила, почему до сих пор носит фамилию экс-супруга

Агата после развода оставила фамилию бывшего мужа и до сих пор является Прилучной. Ее нисколько не смущает эта ситуация, так как у нее нет времени на то, чтобы решать вопросы с документами.

Она объяснила, что свою девичью фамилию ей нужно восстанавливать через Латвию, но есть сложности с оформление документов из-за пандемии. Потому менять что-то пока Агата не собирается.

"Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия", - пояснила Муцениеце.

В Сети появились версии поклонников, о том, что Агата все еще надеется на воссоединение с Павлом. Но были те, кто понимают звезду и все сложности со сменой документов.

Агата Муцениеце призналась фолловерам, что после расставания с Прилучным она так и не может наладить личную жизнь.