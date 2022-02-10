Принц Чарльз снова заразился коронавирусом
В четверг, 10 февраля, у 73-летнего принца Уэльского Чарльза был диагностирован коронавирус. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте наследника британского престола и его супруги.
В четверг, 10 февраля, у 73-летнего принца Уэльского Чарльза был диагностирован коронавирус. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте наследника британского престола и его супруги.
После получения положительного результата теста на COVID-19 принц Чарльз ушел на самоизоляцию.
Напомним, о положительном тесте на коронавирус сообщалось в марте 2020 года. Его жена герцогиня Корнуолльская Камилла тогда также также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета тогда отправилась на самоизоляцию в замок Балморал в Шотландии.
В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.
This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022
HRH is deeply disappointed not to be able to attend today's events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.