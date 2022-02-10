Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Напомним, о положительном тесте на коронавирус сообщалось в марте 2020 года. Его жена герцогиня Корнуолльская Камилла тогда также также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета тогда отправилась на самоизоляцию в замок Балморал в Шотландии.