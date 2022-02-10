Чт, 10.02.2022
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Янис Борданс, министр юстиции

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз ФОТО: Scanpix/ Tristan Fewings / POOL / AFP

В четверг, 10 февраля, у 73-летнего принца Уэльского Чарльза был диагностирован коронавирус. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте наследника британского престола и его супруги.

После получения положительного результата теста на COVID-19 принц Чарльз ушел на самоизоляцию.

Напомним, о положительном тесте на коронавирус сообщалось в марте 2020 года. Его жена герцогиня Корнуолльская Камилла тогда также также сдала анализ на коронавирус, он оказался отрицательным. Супружеская чета тогда отправилась на самоизоляцию в замок Балморал в Шотландии.

В феврале 2021 года принц Чарльз и его жена привились от коронавируса.


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