Принят закон о добровольном возмещении еврейской общине Латвии

Компенсация будет выплачиваться с 2023 года до 2032 года, ежегодные выплаты составят 4 млн евро.

Эти средства можно будет использовать для восстановления и сохранения культурно-исторического наследия латвийских евреев, поддержки еврейских организаций, содержания недвижимости, финансирования мероприятий, связанных с религией, культурой, образованием, наукой, здравоохранением, историей, спортом, благотворительностью, а также для содействия сплоченности общества и развития гражданского общества.

Также средства можно будет использовать для содержания и благоустройства мемориалов жертвам Холокоста (в Бикерниекском лесу, Дрейлини, на Румбуле, в Межапарке, Даугавпилсе и др.).

Цель закона - возместить по доброй воле часть не возвращенной во время реституции собственности по установленной государством кадастровой стоимости, чтобы устранить последствия исторической несправедливости, возникшей в результате истребления евреев нацистским режимом и действий коммунистического советского тоталитарного режима на территории Латвии.

Компенсация будет выплачена Фонду реституции еврейской общины Латвии, а выплаченные из бюджета средства будут храниться в Государственной казне. Средства из фонда на различные проекты будут выделяться в конкурсном порядке.

В законе отражен тот факт, что Латвийское государство не виновно и не несет ответственности за осуществленный во время оккупации Латвии Холокост, в результате чего у ряда исторически существовавших еврейских религиозных и общественных организаций нет правопреемников, а также не виновно и не несет ответственность за действия советского оккупационного режима.

До Второй мировой войны в собственности еврейских религиозных организаций, еврейской общины и ее членов, чьи семьи были полностью уничтожены, находились школы, детские дома, больницы, дома культуры. Во время денационализации права на эту собственность не могли быть восстановлены, так как все члены этих семей погибли в результате Холокоста или репрессий коммунистического режима.

В аннотации к закону подчеркивается, что во время нацистской оккупации было уничтожено около 75 000 евреев - граждан Латвии, или почти 90% довоенной еврейской общины.