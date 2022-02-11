Дайвер нашла рыбу с золотым обручальным кольцом на шее

Огромный объем пластиковых отходов в морях и океанах мира не только затрудняет их сбор и контроль, но различные кусочки пластика, предметы домашнего обихода, а порой невероятные находки, такие как мячи для гольфа, выброшенные на берег, могут быть смертельной угрозой для самых крошечных обитателей водоемов. К сожалению, не во всех прибрежных районах есть подходящие мусорные баки, поэтому все выбрасывается где попало и смывается в моря и океаны.
Например, ныряльщица по имени Сьюзан Прайор из Австралии обнаружила в заливе Эмили на острове Норфолк нечто действительно необычное - в воде она увидела рыбку в золотом обручальном кольце, которое, как позже выяснилось, стоило 1000 фунтов стерлингов и было утеряно местным жителем.
Кольцо было снято с рыбы и возвращено ее владельцу. Но в другое время рыбам приходилось хуже - они запутывались в целлофановых пакетах и использованных упаковках от молока,
и эта истрия, по словам самой Прайор, к сожалению, не является чем-то необычным.
К сожалению, столь же печальна история с такими видами рыб, как субтропическая и тропическая кефаль.
В поисках пищи рыбы часто натыкаются на пластиковые кольца, оставшиеся от пакетов с молоком или соком, и рискуют задохнуться, так как самостоятельно от них избавиться не могут.
Однако еще более серьезный ущерб окружающей среде наносят выброшенные мячи для гольфа, которые распадаются на длинные пластмассовые нити длиной до 275 метров и проходят сквозь кораллы и водоросли, а также распадаются на кусочки микропластика.
Если их съедает рыба, которую позже ловят и используют в пищу, то пластик потом попадает в организм человека, а при производстве мячей для гольфа используются вредные материалы - оксид цинка, акрилат цинка и другие.