Дайвер нашла рыбу с золотым обручальным кольцом на шее

Огромный объем пластиковых отходов в морях и океанах мира не только затрудняет их сбор и контроль, но различные кусочки пластика, предметы домашнего обихода, а порой невероятные находки, такие как мячи для гольфа, выброшенные на берег, могут быть смертельной угрозой для самых крошечных обитателей водоемов. К сожалению, не во всех прибрежных районах есть подходящие мусорные баки, поэтому все выбрасывается где попало и смывается в моря и океаны.