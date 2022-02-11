Пт, 11.02.2022
Надо потрудиться, чтобы выглядеть так дешево Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер
Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер

Дайвер нашла рыбу с золотым обручальным кольцом на шее

ФОТО: https://www.instagram.com/norfolk_island_time/

Огромный объем пластиковых отходов в морях и океанах мира не только затрудняет их сбор и контроль, но различные кусочки пластика, предметы домашнего обихода, а порой невероятные находки, такие как мячи для гольфа, выброшенные на берег, могут быть смертельной угрозой для самых крошечных обитателей водоемов. К сожалению, не во всех прибрежных районах есть подходящие мусорные баки, поэтому все выбрасывается где попало и смывается в моря и океаны.

Например, ныряльщица по имени Сьюзан Прайор из Австралии обнаружила в заливе Эмили на острове Норфолк нечто действительно необычное - в воде она увидела рыбку в золотом обручальном кольце, которое, как позже выяснилось, стоило 1000 фунтов стерлингов и было утеряно местным жителем.

Кольцо было снято с рыбы и возвращено ее владельцу. Но в другое время рыбам приходилось хуже - они запутывались в целлофановых пакетах и ​​использованных упаковках от молока,

и эта истрия, по словам самой Прайор, к сожалению, не является чем-то необычным.

ФОТО: https://www.instagram.com/norfolk_island_time/

К сожалению, столь же печальна история с такими видами рыб, как субтропическая и тропическая кефаль.

ФОТО: https://www.instagram.com/norfolk_island_time/

В поисках пищи рыбы часто натыкаются на пластиковые кольца, оставшиеся от пакетов с молоком или соком, и рискуют задохнуться, так как самостоятельно от них избавиться не могут.

ФОТО: https://www.instagram.com/norfolk_island_time/

Однако еще более серьезный ущерб окружающей среде наносят выброшенные мячи для гольфа, которые распадаются на длинные пластмассовые нити длиной до 275 метров и проходят сквозь кораллы и водоросли, а также распадаются на кусочки микропластика.

Если их съедает рыба, которую позже ловят и используют в пищу, то пластик потом попадает в организм человека, а при производстве мячей для гольфа используются вредные материалы - оксид цинка, акрилат цинка и другие.


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