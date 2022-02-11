Сб, 12.02.2022
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Диана Карпова, учительница латышского языка
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На территории Большой эстрады в Межапарке открылся снежный парк

ФОТО: LETA

На территории Большой эстрады Межапарка в Риге сегодня после двухлетнего перерыва для детей и взрослых вновь открылись трассы для катания на надувных камерах Rīgas sniega parks ("Рижский снежный парк"), сообщил координатор проектов внешней коммуникации управления коммуникации Рижской думы Раймонд Грантс.

На территории Большой эстрады, несмотря на оттепель, в выходные будет произведено достаточно снега, чтобы все желающие могли насладиться зимними развлечениями.

Rīgas Sniega parks находится в реконструированной зрительской зоне Большой эстрады. С нее убраны скамейки и создан аттракцион для катаниях на тюбингах с несколькими трассами - как для детей, так и для взрослых.

Посетителям будет доступно 100 тюбингов, специально предназначенных для катания. После каждой поездки надувную камеру и ездока доставят к месту старта на подъемнике.

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Организаторы сообщают, что слой снега в зоне для катания достаточно толстый, а при возвращении холодов его можно будет увеличить, как и количество трасс.

В результате тате конкурса право на создание и эксплуатацию парка получило ООО Žagarkalns.

Rīgas Sniega parks будут будет принимать посетителей в эпидемиологически безопасном "зеленом" режиме.


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