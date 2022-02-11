На территории Большой эстрады в Межапарке открылся снежный парк

На территории Большой эстрады, несмотря на оттепель, в выходные будет произведено достаточно снега, чтобы все желающие могли насладиться зимними развлечениями.

Rīgas Sniega parks находится в реконструированной зрительской зоне Большой эстрады. С нее убраны скамейки и создан аттракцион для катаниях на тюбингах с несколькими трассами - как для детей, так и для взрослых.

Посетителям будет доступно 100 тюбингов, специально предназначенных для катания. После каждой поездки надувную камеру и ездока доставят к месту старта на подъемнике.

Организаторы сообщают, что слой снега в зоне для катания достаточно толстый, а при возвращении холодов его можно будет увеличить, как и количество трасс.

В результате тате конкурса право на создание и эксплуатацию парка получило ООО Žagarkalns.