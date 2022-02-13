Путешественникам на заметку: Гран-Канария в условиях ограничений глазами Елены Грицук

Кстати, за сутки до вылета мой рейс отменили, но тут же авиакомпания сама поменяла билеты. В Испании я была даже на полчаса раньше планируемого времени, хоть и пришлось поменять страну транзита.

На острове Гран-Канария я была и раньше, но еще в доковидной жизни. В тот раз я осталась очень довольна и приехала домой с полными штанами впечатлений!

Было очень любопытно, что же поменялось за эти два года. Во-первых, без QR-кода о полной вакцинации тебя не пустят ни в один приличный ресторан или клуб. Условие - ПЦР-тест или сертификат. ПЦР-тест в Испании стоит 100 евро! Как вы понимаете, много не находите. Поэтому

антиваксерам не советую, так как посидеть даже на террасе и выпить кофе у вас не получится либо это будет очень дорого.

Хотя пошопиться вы можете. В шопинг-моллах сертификаты не спрашивают! С выездом в страну не так страшно. Если вы вакцинированы, то без проблем заполняете анкету на сайте Министерства здравоохранения Испании и вам дают еще один код, который нужно предъявить при посадке в самолет, а также по прилету в страну. Досмотр тщательный - просто так не проскочите. Анкета большая, поэтому тем, кто собирается в Испанию, советую заполнить ее заранее. ПЦР тоже годится для посадки в самолет и пребывания в стране.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Не могу сказать, что на Гран-Канарии стало меньше туристов. Этот остров всегда славился своей гостеприимностью. На популярных пляжах Amadores Beach и Anfi Beach, мягко говоря, не протолкнуться.

Если вы хотите взять лежак, то позаботьтесь об этом заранее, так как они разлетаются как горячие пирожки!

Я настоящий гастрогурман - люблю вкусно поесть, уважаю интересные и полезные сочетания продуктов, необычный вкус. У меня был один из любимых рыбных ресторанов в городке Маспаломас, который даже получил звезды Мишлен. Я была очень расстроена, когда узнала, что ресторан не пережил время коронавируса и локдаунов. Поэтому я осталась без своих любимых кальмаров с чернилами каракатицы и невероятно нежного осьминога. Пришлось искать новые места. К счастью, найти свежие морепродукты на Канарах - не проблема. Остров находится в Атлантическом океане, поэтому с этим все в порядке. Также я подсела на местную папайю! До чего же она вкусная! А полив кусочки экзотического фрукта свежевыжатым соком из канарских апельсинов, вы получите двойное гастрономическое удовольствие.

Почти каждое утро я гуляла по набережной Лас Кантерас и выпивала чашечку своего любимого кофе "кортадо ларго" в кафе с видом на океан.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Выпечка на острове просто нереально вкусная практически везде, поэтому отказать себе в каком-нибудь багете или печенье было невозможно!

С погодой мне повезло, мой шоколадный загар является тому доказательством. Хотя и была парочка пасмурных дней, температура не опускалась ниже 18 градусов тепла. По традиции я искупалась в Атлантическом океане, вода была прогрета до 21 градуса. Для девушки родом из Латвии это нормальная температура - "купательная"! Летом на Рижском взморье и похолоднее бывает.

ФОТО: из личного архива Елены Грицук

Две недели пролетели незаметно! Океан и горы отлично меня подзарядили, помогли расслабиться и выкинуть из головы ненужную суету.

Путешествовать можно и даже нужно - как говорят, из путешествий мы никогда не возвращаемся прежними.

Очень радует, что, несмотря на напряженную ситуацию с коронавирусом, мы научились жить по-новому, научились бережнее относиться к своему здоровью и беречь окружающих. Я вижу, что многие перебороли свои страхи и теперь готовы заново открывать для себя мир и новые интересные места!"

ФОТО: из личного архива Елены Грицук