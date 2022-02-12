AstraZeneca: как национализм и политика помешали успеху британского "подарка всему миру"

"Они подорвали репутацию этой вакцины так, что это отозвалось во всем мире, - заявил сэр Джон. - Глупое поведение ученых и политиков, возможно, погубило сотни тысяч жизней, и тут нечем гордиться".

Профессор Джон Белл: политики из ЕС подорвали репутацию вакцины AstraZeneca ФОТО: BBC

Но вернемся в начало 2021 года. Число умерших и попавших в больницы с вариантом коронавируса "Альфа" росло, и система здравоохранения Великобритании оказалась под сильнейшим прессом.

Но одновременно появилась надежда: в больницы стали поступать высокоэффективные вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые в Британии были одобрены к применению раньше, чем где-либо в мире.

Вакцину Oxford-AstraZeneca превозносили как национальный успех, отражающий силу британской науки. Правительство даже подумывало о том, чтобы изображать на ампулах с препаратом национальный флаг.

Однако ученые в Оксфордском университете почувствовали себя неудобно, когда на щит стали подниматься именно британские достижения, поскольку, с их точки зрения, пандемия по своей природе не ведает границ.

Свою задачу ученые видели в том, чтобы прекратить распространение вируса по всему миру и предотвратить возникновение новых мутаций в странах, которые не были защищены от этого вируса.

"Во всем этом было слишком много национализма, - говорит профессор Эдриан Хилл, директор исследовательского Института Дженнера в Оксфордском университете, где была разработана эта вакцина. - И это подстегивало конкуренцию между разными видами вакцин и странами, их производящими. А это - самое худшее, что может быть, когда вы пытаетесь взять под контроль пандемию и обеспечить вакцинами весь мир".

Одобрение вакцины в Британии совпало по времени с формальным выходом страны из Евросоюза.

"Я не думаю, что облегчению наших отношений с Европой способствовало то, что эта вакцина была разрекламирована как британская", - признается сэр Джон Белл.

В Британии, несмотря на ужасный урон, причиненный ковидом, во всех центрах вакцинации, которые я посетил, царила приподнятая атмосфера.

А вот в материковой Европе, напротив, настроение было мрачным.

"Мы не могли понять, как можно, чтобы у нас не было вакцины, и при этом мы слышим, как в Великобритании полным ходом идет вакцинация", - говорит доктор Вероник Трийет-Ленуар из контактной группы по вакцинации Европарламента.

К концу января Евросоюз, отстававший от Великобритании с вакцинацией, был, похоже, уже готов одобрить AstraZeneca. Однако прежде чем европейские регуляторы успели принять соответствующее решение, Германия постановила, что эту прививку нельзя делать людям в возрасте старше 65 лет, а президент Франции Макрон и вовсе назвал эту вакцину "квази-неэффективной для пожилых".

Впрочем, всего несколько часов спустя после этих заявлений Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину для применения взрослыми всех возрастов.