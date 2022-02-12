Лукашенко, Байден, Макрон: кому и зачем сегодня звонил Путин?

Эмманюэль Макрон

Первый разговор в субботу состоялся с президентом Франции. По сообщению Europe1, разговор начался в 12:30 по французскому времени (13:30 по рижскому). Переговоры длились 1 час 40 минут.

Со ссылкой на Елисейский дворец Agence France-Presse заявило о содержании разговора.

"Макрон заявил Путину, что искренний диалог несовместим с эскалацией", - говорится в сообщении. Кроме того, президенты якобы обсудили пути продвижения в реализации Минских соглашений.

Агентство также отметило, что президенты выразили желание продолжить обсуждение условий стабильности и безопасности в Европе.

В свою очередь, на официальном сайте Кремля сообщается, что "прошел углублённый обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта".

Также Путин обратил внимание на "нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договоренностей".

Кроме Украины обсуждалась тема плана действий по иранской ядерной программе.

Александр Лукашенко

Точное время созвона президентов России и Беларуси не сообщается, также неизвестна его длительность. На официальном сайте Кремля сообщение о разговоре появилось в 18:45 по московскому времени (17:45 по рижскому) - через 10 минут после сообщения о разговоре с Макроном.

Содержание диалога описывается одним абзацем: "Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Условлено о дальнейших личных контактах".

Джо Байден

Переговоры с президентом США стартовали в 18:04 по рижскому времени и закончились в 19:06. Таким образом разговор прошел за один час и две минуты.