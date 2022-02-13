Страны Балтии требуют встречи с Беларусью в формате ОБСЕ

11 февраля страны Балтии получили ответ Беларуси, в котором не предоставлена требуемая информация об учениях, поэтому Латвия, Литва и Эстония потребовали встречи с Беларусью в формате ОБСЕ в течение 48 часов, чтобы повторно запросить данные об учениях.

Как указали в министерстве, Беларусь не предоставила запрашиваемую информацию об объемах военных учений, используемых системах вооружения и сроках, когда участвующие в учениях российские вооруженные силы планируют вернуться в Россию.

Беларусь сообщила, что количество участников учений не превышает 13 000 военных, что соответствует порогу, установленному Венским документом, однако общедоступная информация и данные, имеющиеся в распоряжении Минобороны Латвии, ясно указывают на то, что

количество участвующих в учениях белорусских и российских военнослужащих и военной техники значительно превышает этот порог.

Учитывая растущую напряженность, агрессивную риторику России и концентрацию ее сил возле границ Украины, военные учения такого объема без открытости в отношении стран-членов ОБСЕ подрывают региональную безопасность и механизмы контроля над вооружениями, заявили в министерстве.