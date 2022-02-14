"Для меня мир - это одно целое", - экспедиционный фотограф Денис Элтерман

Денис родился и вырос в Даугавпилсе. Окончил 12 классов в 10-й средней школе и уехал в Англию. Планировал стать стюардом, но в то же время увлекался фотографией и по стечению обстоятельств получил сезонную работу фотографом в Греции.

"На тот момент мне было довольно страшно, потому что я знал, что фотографией сильно не заработаешь и фотография вряд ли будет моей карьерой. Отработал в Греции пять месяцев, вернулся в Англию и не думал, что буду продолжать в этом направлении".

Тем же летом Денису предложили попробовать себя в качестве фотографа и видеографа в компании, которая организовывает экспедиционные круизы. Последующие 7-8 месяцев ушли на освоение видеосъёмки и монтажа.

"Я получил работу в этой компании. Было волнительно и одновременно интересно. Моими коллегами стали настоящие профессионалы своего дела - антропологи, историки и другие эксперты".

Круизный лайнер может разместить около 100 гостей. Он путешествует по всем семи континентам, в разные точки мира. Продолжительность одного круиза составляет от 7 до 20 дней. "Моя работа заключается в том, чтобы фотографировать все те красивые места, пейзажи и животных, которые встречаются на нашем пути. В конце каждого путешествия я монтирую и презентую документальный фильм, который в качестве сувенира получают гости круиза".

Денис говорит, что из-за работы ведёт кочевой образ жизни. После окончания контракта возвращается в Даугавпилс к родителям на пару недель, а затем опять отправляется в путешествие. "Примерно 5-6 месяцев в году я не работаю, но в остальное время работаю каждый день. У меня нет выходных. Каждый день снимаю, а вечером монтирую. Поэтому после двух-трёх месяцев такой интенсивной работы создаётся ощущение, что ты проработал уже целый год. Конечно, хочется вернуться домой, отдыхать и ничего не делать. Но поскольку ничего не делать я не могу, я сразу планирую путешествие в те страны, которые не могу посетить с корабля".

Денис рассказывает, что чем больше он путешествует, тем больше хочется увидеть.

"Путешествуя по миру, я начал понимать других людей и культуры, пропало осуждение. Наверное, самым большим открытием для меня стало то, что все люди одинаковые, а мир я начал воспринимать как одно целое".

Денис рассказал, что для него счастье - быть в дороге. "Когда я знаю, что скоро окажусь в новой стране, узнаю новую культуру и получу новый опыт - я чувствую жизнь".