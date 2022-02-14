Старый новый президент ФРГ: штрихи к портрету Франка-Вальтера Штайнмайера

В роли посредника

За пять лет пребывания на своем посту Франк-Вальтер Штайнмайер неоднократно показывал, что он хочет выступать в роли интегратора и посредника. Того, кто стремится к диалогу. Особенно в кризисные времена он умеет находить нужный тон.

Франк-Вальтер Штайнмайер уже некоторое время выступает организатором дискуссионных кружков, в которые он неоднократно приглашал людей в период пандемии, ставшей стрессом для всех. Среди них были также политики из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В начале января 2022 года федеральный президент в очередной раз пригласил людей в свою официальную резиденцию для беседы на тему всеобщей обязательной вакцинации от коронавируса. Принять участие в общественной дискуссии были приглашены и противники этой меры. Тему горячо обсуждала вся страна. Но президент не стал выступать с однозначной рекомендацией.

В самом начале дискуссии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: "Как федеральный президент, я не буду занимать позицию "за" или "против" всеобщей обязательной вакцинации". И снова упущенная возможность: ни решительного жеста, ни четкого заявления, о котором республика могла бы поспорить. Штайнмайер вел дискуссию в спокойной манере, не желая поднимать шум, не желая провоцировать. И это принципы, которыми он руководствуется все время своего пребывания у власти.

Не только говорить о демократии, но и бороться за нее

В начале 2017 года Франк-Вальтер Штайнмайер пережил кульминационный момент своей политической карьеры. В феврале он впервые был избран на пост федерального президента: в первом же туре голосования. Он улыбнулся своей широкой, озорной улыбкой, было заметно, что политик доволен хорошим результатом. Затем он изложил свою программу: против забвения истории, против правого популизма.

Хотя "нет причин для тревоги", популисты подогревают дебаты "фейерверком образов врага", сказал Штайнмайер в своей инаугурационной речи, не называя АдГ. И призвал: "Мы должны не только говорить о демократии, мы должны научиться бороться за нее!".

Шедевр Штайнмайера: правительство "большой коалиции"

Несколько месяцев спустя президент столкнулся с первым серьезным испытанием в своей новой должности. После выборов в бундестаг осенью 2017 года лидеры партий не смогли договориться о новой правительственной коалиции. Всерьез рассматривалась возможность проведения повторных выборов. СДПГ была полна решимости не вступать в "большую коалицию" с консервативным блоком ХДС/ХСС.

Штайнмайер призвал серьезно отнестись к результатам выборов и сформировать работоспособное правительство. И эта деятельность увенчалась успехом: в марте 2018 года был сформирован четвертый кабинет под руководством канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) при участии СДПГ. В истории Федеративной Республики это посредничество Штайнмайера стало уникальным. Ведь Основной закон возлагает на федерального президента - в силу исторических причин - в основном лишь представительские функции внутри страны и за рубежом.

Из простой семьи и с большим сердцем