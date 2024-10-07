В конце 2022 года США и Россия провели обмен заключенными. Россия обменяла американскую баскетболистку Бритни Грейнер, на Виктора Бута.

В 2011 году бывший советский офицер Бут был приговорен в США к 25 годам лишения свободы за участие в контрабанде оружия.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник в европейских службах безопасности и другие источники сообщила, что в августе 2024 года в Москве Бут принял участие в сделке по продаже автоматов Калашникова йеменским хуситам за десять миллионов долларов.

Ожидается, что поставки начнутся в этом месяце, при этом оружие будет доставлено в йеменский порт Ходейда под видом поставок продовольствия.

The Wall Street Journal называет Бута посредником в сделке с представителями хуситов, приехавшими в Москву под предлогом покупки удобрений и автомобилей.

Источники, знакомые с сделкой, сообщили изданию, что им не известно, проходили ли переговоры с хуситами по указанию Кремля или только с его "молчаливого согласия".

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