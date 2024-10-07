Эксперт рассказал, что надо сделать для эффективной защиты восточной границы

Рассматривая будущую угрозу в целом, он признает, что оборона на границе будет самой важной задачей. По его мнению, возникает вопрос, не будет ли эффективность выше, если охрана восточной границы будет передана в руки Национальных вооруженных сил.

Кроме того, чтобы инвестиции в пограничные оборонительные сооружения и укрепления были эффективными, на границе должен находиться как минимум один штатный инженерный батальон, способный быстро развернуть и поддерживать все запланированные оборонительные сооружения, добавил Гаррисон.

"В противном случае может получиться как у России в Курской области, когда зубы дракона установлены, но никто их не защищает, и мины разместить забыли", - говорит он.

В целом, если анализировать инцидент с российским беспилотником, то, по мнению Гарисонса, у Латвии уже достаточно возможностей для противостояния подобным угрозам.

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