Дорога настолько плохая, что до дома доехать можно, а уехать нельзя

Плявниеки - один из крупнейших жилых районов Риги. А это значит не только много людей, но и их машин, которые надо куда-то девать. Участок улицы Рембатес подошел бы, однако, к сожалению, многие попытки припарковаться здесь заканчиваются попаданием в ловушку. Тогда на помощь спешат соседи, технические службы или даже сотрудники полиции, сообщает передача Bez Tabu на TV3.

Жительница Светлана в передаче рассказывает, что по этой дороге лучше ехать без остановки, а Наурис рассказывает, что "здесь ничего не изменилось за пятнадцать лет".

Евгений, который продал свой личный автомобиль и теперь ездит на автомобиле каршеринга, также имеет неудачный опыт вождения на улице Рембатес. Он рассказывает: "Слава богу, я продал свою. Проехать здесь невозможно. У меня был джип, я дважды здесь застревал, тогда снега было больше".

Между тем начальник Департамента сообщения РД Янис Вайводс поясняет, что этот участок улицы не достроен, его не содержит город. "При застройке прилегающих зданий застройщик был обязан достроить этот участок, к сожалению, это не было сделано".

Это означает, что улицы здесь, скорее, вообще никакие. По словам главы департамента, жители в основном передвигаются по полю, а строительство улицы планируется только в будущем, и строителям нового многоквартирного дома предстоит привести в порядок один из ее участков.

"Относительно новых проектов, вводя технические регламенты, мы обязываем застройщика обустроить участки улицы. Также указываем, что сдача улицы в эксплуатацию происходит до или одновременно со сдачей здания в эксплуатацию. В настоящее время невозможно сдать здание в эксплуатацию, если не обустроен участок улицы", - поясняет Янис Вайводс.