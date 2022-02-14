Пн, 14.02.2022
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В начале недели возле LTV прошла акция протеста - как она была организована?

ФОТО: Lita Krone/LETA

Так называемый "Конвой свободы" в Канаде, когда водители грузовиков отправились в столицу Оттаву, чтобы перекрыть там движение, вдохновил протестующих по всему миру. В начале недели была предпринята попытка организовать аналогичный конвой в Латвии, в котором участвовало всего несколько грузовиков. Однако несколько десятков протестующих на Закюсале, которые приехали на автомобиле, устроили шум с воем сирен и дымовыми шашками у здания Латвийского телевидения (LTV).

Передача De facto сообщает, что главными активистами были "штатные протестующие", которые есть почти на каждом мероприятии против ограничений Covid-19.

Протестующим фактически разрешили с огромным шумом мешать работе телевидения больше часа. Однако в Госполиции утверждают, что если нет заявления, сами сотрудники полиции не могут реально констатировать нарушение общественного порядка.

Распространители альтернативных новостей и теорий заговора, завсегдатаи подобных акций протеста и несколько десятков человек, призванных на мероприятие, прибыли к главному входу LTV на Закюсале днем ​​в понедельник, 7 февраля - якобы для поддержки канадских дальнобойщиков.

Перед этим они протестовали у Кабинета министров, а вечером отправились к Рижскому замку. Некоторые политики также ненадолго посетили кампанию, вероятно, в рекламных целях.

Хотя в прямых эфирах в социальных сетях утверждалось, что мероприятие было мирным и что толпа хотела быть услышанной, участники в основном шумели: сигнализировали, использовали ручную сирену или свистки.

Хотя Госполиция обычно всегда была готова к подобным мероприятиям, у здания LTV не было никаких представителей полиции.

Поэтому, чтобы позаботиться о непрерывности работы СМИ и безопасности сотрудников, руководство LTV решило впервые использовать металлические жалюзи, которые были установлены на входе несколько месяцев назад.

Член правления LTV Ивар Приеде рассказывает: "Я бы не назвал это мирной демонстрацией. Использовались звуковые инструменты, дымовые шашки. И хорошо, что эти манифестации проходили у здания Латвийского телевидения и активисты не прошли внутрь".

Хотя некоторые политики в социальных сетях обвиняют Латвийское телевидение, что оно спряталось от народа, активную роль в протестах играли такие персонажи, как  распространитель фейковых новостей Янис Плявиньш, бывший дипломат, обвиняемый в мошенничестве и растрате государственных денег Рудольф Бреманис, также Каспар Ласис, который неоднократно получал административные наказания.

Ласис неоднократно был привлечен к административным процессам и один раз в соцсетях даже обращался к сторонникам за помощью с несколькими протоколами, но штрафы до сих пор не оплачены.

Ласис на мероприятии не только работал с дымовыми шашками, но и кричал в громкоговоритель в фойе здания, а также пытался пронести в помещение ручную сирену.

Демонстранты использовали это устройство днем ​​на бульваре Бривибас, но в целом оно появлялось на подобных мероприятиях в январе, зафиксировала Государственная полиция. Не является ли такой шум хулиганством и не стоит ли забирать аппарат?

Это не так просто, говорит начальник отдела контроля и координации мероприятий Рижского регионального управления Государственной полиции Янис Грикис, который также присутствовал на мероприятии в понедельник:

"Для того, чтобы было выявлено нарушение общественного спокойствия, нарушение общественного порядка, нарушение работы учреждений, должно быть подано заявление. Пока нет заявления, нет нарушений".

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Сигнал сирены протестующих аналогичен сигналу гражданской обороны, который может ввести других в заблуждение, вызвав необоснованную панику, или привести к игнорированию реальной тревоги в будущем. Однако, связавшись с пожарными, полиция пришла к выводу, что такие действия не запрещены.

Чтобы предотвратить это в будущем, необходимо внести изменения в закон о гражданской защите, считает представитель Государственной полиции. Поправки должна продвигать Государственная пожарно-спасательная служба.

Полиция уже сообщила, что возбудила несколько дел об административных правонарушениях в связи с действиями в понедельник. Задержанных на месте не было, потому что Закон об административной ответственности разрешает полиции делать это только в двух случаях – если правонарушение не было прекращено или для установления личности.

В Государственной полиции передаче сообщили, что в связи с зажиганием дымовых шашек возле здания LTV уже возбуждено дело об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства. Неясно, могут ли быть наказаны организаторы протеста - по мнению полиции, митинг на Закюсале анонсировался не публично, а в закрытых каналах, поэтому вопрос о том, следует ли его вообще считать несанкционированным мероприятием, является спорным.

Передача также хотела получить оценку событий понедельника от Службы государственной безопасности (VDD) непосредственно с точки зрения национальной безопасности. Там заявили, что, поскольку надзор и поддержание общественного порядка и безопасности являются обязанностью Государственной полиции, VDD воздержится от комментариев по этому делу.


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