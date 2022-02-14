В начале недели возле LTV прошла акция протеста - как она была организована?

Член правления LTV Ивар Приеде рассказывает: "Я бы не назвал это мирной демонстрацией. Использовались звуковые инструменты, дымовые шашки. И хорошо, что эти манифестации проходили у здания Латвийского телевидения и активисты не прошли внутрь".

Хотя некоторые политики в социальных сетях обвиняют Латвийское телевидение, что оно спряталось от народа, активную роль в протестах играли такие персонажи, как распространитель фейковых новостей Янис Плявиньш, бывший дипломат, обвиняемый в мошенничестве и растрате государственных денег Рудольф Бреманис, также Каспар Ласис, который неоднократно получал административные наказания.

Ласис неоднократно был привлечен к административным процессам и один раз в соцсетях даже обращался к сторонникам за помощью с несколькими протоколами, но штрафы до сих пор не оплачены.

Ласис на мероприятии не только работал с дымовыми шашками, но и кричал в громкоговоритель в фойе здания, а также пытался пронести в помещение ручную сирену.

Демонстранты использовали это устройство днем ​​на бульваре Бривибас, но в целом оно появлялось на подобных мероприятиях в январе, зафиксировала Государственная полиция. Не является ли такой шум хулиганством и не стоит ли забирать аппарат?

Это не так просто, говорит начальник отдела контроля и координации мероприятий Рижского регионального управления Государственной полиции Янис Грикис, который также присутствовал на мероприятии в понедельник:

"Для того, чтобы было выявлено нарушение общественного спокойствия, нарушение общественного порядка, нарушение работы учреждений, должно быть подано заявление. Пока нет заявления, нет нарушений".

Сигнал сирены протестующих аналогичен сигналу гражданской обороны, который может ввести других в заблуждение, вызвав необоснованную панику, или привести к игнорированию реальной тревоги в будущем. Однако, связавшись с пожарными, полиция пришла к выводу, что такие действия не запрещены.

Чтобы предотвратить это в будущем, необходимо внести изменения в закон о гражданской защите, считает представитель Государственной полиции. Поправки должна продвигать Государственная пожарно-спасательная служба.

Полиция уже сообщила, что возбудила несколько дел об административных правонарушениях в связи с действиями в понедельник. Задержанных на месте не было, потому что Закон об административной ответственности разрешает полиции делать это только в двух случаях – если правонарушение не было прекращено или для установления личности.

В Государственной полиции передаче сообщили, что в связи с зажиганием дымовых шашек возле здания LTV уже возбуждено дело об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства. Неясно, могут ли быть наказаны организаторы протеста - по мнению полиции, митинг на Закюсале анонсировался не публично, а в закрытых каналах, поэтому вопрос о том, следует ли его вообще считать несанкционированным мероприятием, является спорным.