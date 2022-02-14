Глава комиссии Сейма: Латвия может позволить себе смягчить ограничения

Он отметил, что количество коронавирусных больных в больницах по-прежнему велико и болеет много медиков, особенно медсестер и их помощников, однако план, предложенный Минздравом, обсужден с медицинскими организациями и может быть реализован.

Однако семейный врач Айнис Дзалбс в интервью телеканалу TV3 высказал мнение, что шаги по уменьшению ограничений следует предпринимать только тогда, когда заболеваемость действительно начнет снижаться, как свидетельство того, что страна близка к достижению коллективного иммунитета.

На данный момент, по оценкам врача, следует подождать еще несколько недель.

Дзалбс также советует не спешить с отменой сертификатов. Он подчеркнул, что сертификат не является гарантией того, что человек не может заболеть коронавирусом, но вакцинация в большинстве случаев означает, что течение болезни у привитых людей будет намного легче, чем у непривитых.

Говоря о ношении масок в школах, Скриде, который также является практикующим медиком, подчеркнул, что маски являются эффективным средством защиты и ими следует продолжать пользоваться, кроме того он считает, что требование о ношении масок во многих местах будет сохранено и после 1 апреля.

Скриде также призвал людей продолжать вакцинацию, так как последние медицинские наблюдения свидетельствуют о том, что вирус, вызывающий Covid-19, оказывает значительное влияние на состояние не только легких, но и сердца.