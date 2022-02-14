Пн, 14.02.2022
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Виталий Кличко, мэр Киева

Для прибытия в Литву из ЕС больше не нужны будут тесты на Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Тестирование на Covid-19 больше не будет требоваться для прибывающих в Литву из стран Евросоюза и некоторых других европейских стран, а для путешественников из третьих стран предусмотрены дополнительные послабления.

В понедельник правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны (Швейцарии, Великобритании) и Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подчеркнул, что применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве омикрон-штамма коронавируса вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы.

Невакцинированные и не переболевшие лица, прибывающие из третьих стран, должны за некоторыми исключениями все еще сдавать ПЦР-тест не ранее чем за три дня или по прибытии в страну на своем транспорте зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным.

"Предлагается снять запрет на въезд из вышеупомянутых стран, но прибывающие из них по-прежнему будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста, если человек не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не соответствует критериям переболевшего", - сказал Дулькис на заседании правительства.

Положения для путешественников из ЕС и других европейских экономических зон вступят в силу во вторник, а изменениями для граждан третьих стран с 31 марта.


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