Для прибытия в Литву из ЕС больше не нужны будут тесты на Covid-19

В понедельник правительство Литвы одобрило предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны (Швейцарии, Великобритании) и Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подчеркнул, что применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве омикрон-штамма коронавируса вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы.

Невакцинированные и не переболевшие лица, прибывающие из третьих стран, должны за некоторыми исключениями все еще сдавать ПЦР-тест не ранее чем за три дня или по прибытии в страну на своем транспорте зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным.

"Предлагается снять запрет на въезд из вышеупомянутых стран, но прибывающие из них по-прежнему будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста, если человек не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не соответствует критериям переболевшего", - сказал Дулькис на заседании правительства.