Фото ⟩ 1200 евро за непристойный жест фоторадару

Штраф за езду на 10 км/ч быстрее разрешенной обошелся бы водителю в 20 евро. Да, неприятно, но это в 60 раз меньше, чем ему придется платить теперь. Правоохранителям не понравилось, что водитель показал фоторадару средний палец, они расценили неподобающий жест как личное оскорбление и подали на нарушителя в суд.

Сейчас известно, что окружной суд Ратингена счел жалобу обоснованной и оштрафовал водителя на 1200 евро. Тем самым

он одним движением руки умножил первоначальный штраф в 60 раз.

Полиция округа Метман написала в Facebook, что непристойный жест рассматривается как неуважение не только к полиции, но также к спасателям и пожарным.

"Мы считает, что все заслуживают уважения - не только полиция, но и все население, и это относится к нашим сотрудникам на постах контроля скорости", - говорится в записи на Facebook. В публикации также указано, что измерители скорости нередко повреждают или закрывают им обзор, а если скорость измеряет человек, водители ищут поводы для спора с правоохранителями и даже нападают на них.

Не единственный случай

Следует отметить, что в Германии правоохранительные органы достаточно жестко относятся к проявлению неуважения. Например, в апреле 2020 года в Кульмбахе за превышение скорости на 11 км/ч был зафиксирован на фоторадаре водитель BMW X3. Штраф за такое нарушение был бы не велик, но и этот водитель решил показать в камеру средний палец, из-за чего размер штрафа составил 1500 евро. Суд также наложил на водителя запрет на управление транспортным средством на месяц.

Рекордный штраф за демонстрацию среднего пальца в Германии составил 4000 евро.