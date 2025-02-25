Видео Велосипедист едет по шоссе и рискует жизнью - водитель удивлен бездействием полиции

Марцис рассказал, что двигался по шоссе A5 в направлении Пиньки, когда недалеко от Бривкалны увидел крайне неосторожного велосипедиста. Рискованный участник движения ехал по шоссе, где автомобили движутся со скоростью 90 км/ч, причем против движения транспорта.

Такое поведение удивило водителя, и он подумал, что хорошо, что рядом находятся полицейские и сейчас остановят велосипедиста. Однако этого не произошло.

"Анализируя координаты и время, доступные на видео, полиция установила, что данный полицейский автомобиль направлялся на вызов для оказания помощи коллегам", - заявили в полиции.

Марцис также заметил, что неосторожным участником движения оказался пожилой мужчина.

Эксперт по дорожному движению Оскар Ирбитис согласился с Марцисом - велосипедист действительно подвергал серьезной опасности и себя, и окружающих.

По статистике, в первом месяце этого года 13 велосипедистов получили травмы, 3 - тяжелые ранения, а 1 человек погиб.

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