Видео Программа: какие нарушения смогут фиксировать новые камеры на дорогах Риги?

В столице уже можно увидеть новые видеокамеры на перекрестках улиц Августа Деглава и Илукстес, Бривибас/Цесу и Бривибас/Кр. Барона. Они являются частью системы умного мониторинга транспорта.

Эксперт подчеркивает, что видеокамеры - это лишь часть системы. Важную роль играют алгоритмы, которые автоматически распознают нарушение правил дорожного движения и считывают государственный номер автомобиля нарушителя.

"Мы облегчаем работу инспекторам, которые сейчас сами просматривают видеоматериалы и пытаются заметить нарушения. Наше решение делает это автоматически", - отмечает Гинт Яковелс, представитель LMT.

После фиксации нарушения система автоматически подготавливает материалы, включая статью правил дорожного движения, которая была нарушена, а также изображения и видео инцидента.

Окончательное решение о штрафе принимает инспектор. Нарушения, зафиксированные умной системой мониторинга транспорта, будут рассматриваться Рижской муниципальной полицией.

"Проезд на запрещающий сигнал светофора, въезд на перекресток при наличии затора и блокирование его - все это будет фиксировать система, при этом на разных перекрестках список нарушений может отличаться", - поясняет представитель муниципальной полиции Андрей Аронов.

"Следует помнить, что за каждое нарушение, зафиксированное техническими средствами, применяется минимальный предусмотренный штраф. В зависимости от правонарушения он может составлять 30, 40 или 55 евро", - отмечает Аронов.

В общей сложности в Риге планируется оборудовать системой умного мониторинга 26 перекрестков. Они будут расположены в основном на магистральных улицах, где образуются пробки и где водители часто мешают движению общественного транспорта.

В полиции сообщают, что назвать точную дату, когда нарушители начнут получать штрафы с новых устройств, пока невозможно.

Правоохранители рекомендуют следить за предупреждающими знаками: как только они появятся, интеллектуальная система начнет фиксировать нарушения.

Видео: Сюжет программы "900 секунд"

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!