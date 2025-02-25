В Риге установлены первые три интеллектуальные системы мониторинга транспорта. Они размещены на перекрестках магистральных улиц, где водители часто нарушают правила дорожного движения. Алгоритмы системы способны распознавать проезд на красный свет, незаконный въезд на полосу общественного транспорта и другие виды нарушений, сообщает программа "900 секунд".
Видео ⟩ Программа: какие нарушения смогут фиксировать новые камеры на дорогах Риги?
В столице уже можно увидеть новые видеокамеры на перекрестках улиц Августа Деглава и Илукстес, Бривибас/Цесу и Бривибас/Кр. Барона. Они являются частью системы умного мониторинга транспорта.
Эксперт подчеркивает, что видеокамеры - это лишь часть системы. Важную роль играют алгоритмы, которые автоматически распознают нарушение правил дорожного движения и считывают государственный номер автомобиля нарушителя.
"Мы облегчаем работу инспекторам, которые сейчас сами просматривают видеоматериалы и пытаются заметить нарушения. Наше решение делает это автоматически", - отмечает Гинт Яковелс, представитель LMT.
После фиксации нарушения система автоматически подготавливает материалы, включая статью правил дорожного движения, которая была нарушена, а также изображения и видео инцидента.
Окончательное решение о штрафе принимает инспектор. Нарушения, зафиксированные умной системой мониторинга транспорта, будут рассматриваться Рижской муниципальной полицией.
"Проезд на запрещающий сигнал светофора, въезд на перекресток при наличии затора и блокирование его - все это будет фиксировать система, при этом на разных перекрестках список нарушений может отличаться", - поясняет представитель муниципальной полиции Андрей Аронов.
"Следует помнить, что за каждое нарушение, зафиксированное техническими средствами, применяется минимальный предусмотренный штраф. В зависимости от правонарушения он может составлять 30, 40 или 55 евро", - отмечает Аронов.
В общей сложности в Риге планируется оборудовать системой умного мониторинга 26 перекрестков. Они будут расположены в основном на магистральных улицах, где образуются пробки и где водители часто мешают движению общественного транспорта.
В полиции сообщают, что назвать точную дату, когда нарушители начнут получать штрафы с новых устройств, пока невозможно.
Правоохранители рекомендуют следить за предупреждающими знаками: как только они появятся, интеллектуальная система начнет фиксировать нарушения.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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