Запись с видеорегистратора водитель опубликовал в группе "EZ-дуны!" в Facebook, обратив внимание на то, что перед выходом на пешеходный переход необходимо осмотреться.

"Водитель автобуса тоже, конечно, молодец, даже не подумал остановиться. Будьте осторожны!" - добавил он.

На сегодняшний день у публикации более 50 000 просмотров и около трехсот комментариев. Многие пользователи рады, что женщина осталась жива, а некоторые отмечают, что на перекрестке не помешало бы установить светофор.

Руководитель дорожного надзора Пыхьяской префектуры Таави Кирсс заявил, что, к сожалению, вблизи пешеходных переходов по-прежнему происходят ДТП - независимо от того, регулируемый это переход или нет.

"Водители должны быть готовы к тому, что пешеходы и пользователи легкого транспорта могут переходить дорогу вблизи пешеходных переходов. Это означает, что необходимо заранее снижать скорость и убедиться, что с обеих сторон действительно никто не выбежит на проезжую часть - даже если на первый взгляд кажется, что никого рядом нет", - пояснил Кирсс.

Он добавил, что и пешеходы должны убедиться, что переход для них безопасен и что водитель заметил их.

"Безопасность дорожного движения начинается с каждого из нас, и для ее обеспечения необходимо быть внимательными и учитывать других участников движения", - подчеркнул глава дорожного надзора.

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