Лед не выдержал: на озере под Смилтене утонул автомобиль

Государственная полиция вновь подчеркивает, что выход на лед, особенно выезд на автомобилях, связан с серьезным риском. В силу погодных условий толщина и прочность ледового покрытия могут сильно варьироваться, создавая угрозу жизни и здоровью. Каждый год в Латвии происходят трагические случаи, когда люди недооценивают опасность, проваливаются под лед и ставят под угрозу не только свою жизнь, но и спасателей, вынужденных идти на риск ради их спасения.