В воскресенье, 23 февраля, в Смилтенском крае на озере Спициера произошло ЧП: лед не выдержал, и автомобиль ушел под воду. Информация о происшествии была передана в Департамент окружающей среды и муниципальную полицию. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Лед не выдержал: на озере под Смилтене утонул автомобиль
Государственная полиция вновь подчеркивает, что выход на лед, особенно выезд на автомобилях, связан с серьезным риском. В силу погодных условий толщина и прочность ледового покрытия могут сильно варьироваться, создавая угрозу жизни и здоровью. Каждый год в Латвии происходят трагические случаи, когда люди недооценивают опасность, проваливаются под лед и ставят под угрозу не только свою жизнь, но и спасателей, вынужденных идти на риск ради их спасения.
Полиция обращается к жителям с призывом быть осторожными и не выходить на лед без твердой уверенности в его безопасности. Родителям советуют разговаривать с детьми о возможных опасностях, чтобы предотвратить несчастные случаи. При обнаружении рискованных ситуаций или опасного поведения на льду следует немедленно сообщить об этом в экстренные службы.
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